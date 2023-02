Sexy tým s novými tvářemi? Ne, zase cesta prověřené klasiky. Škoda

Do Malmö mohl odletět sakra sexy český tým. Mohly vyskočit nové neokoukané tváře. Nečekaná jména si mohla klidně říct o pozornost směrem k šampionátu. Stejně jako vloni v kempu před MS. Namísto toho je třeba jen dvěma z devíti obránců pod 25 let. Zbytku je dokonce přes sedmadvacet. Jalonen to vysvětloval tím, že mnohé zkušené borce chtěl vidět už dřív, ale nešlo to. Tak je bere teď.

Upřímně si ale stejně říkám, proč na přípravný turnaj tahat třeba Michala Kempného. Že je naprosto špičkovým bekem, je všem jasné. Už teď víte, že na šampionát pojede. Má na to. Přesně typ hráče, kterého nepotřebujete zkoušet. Zápas co zápas jde časem na ledě přes dvacet minut. Ku prospěchu věci by byl spíše odpočinek před klíčovou fází ročníku.

Totéž platí o Janu Kovářovi a mnoha dalších. Poměrně překvapivý je i povolávací rozkaz pro Vladimíra Sobotku, Jakuba Jeřábka nebo ještě donedávna v KHL působícího Michala Jordána. Zvlášť pak v kontrastu s dopředu ohlášenou a plánovanou nominací nadějí do 25 let věku.

Na milost Jalonen vzal vítkovického forvarda Dominika Lakatoše. Před mistrovstvím světa pozvánku odmítl. Omluvil se kvůli zranění a odjel na exotickou dovolenou. Tím trenéra naštval. Za trest ho opomenul z týmu pro Švýcarské hry. V té době byl Lakatoš v největším laufu. Teď je, zdá se, válečná valaška zakopána. Do Švédska útočník pojede. A to i přesto, že aktuálně neprožívá nejlepší období a v posledních sedmi zápasech extraligy nedal ani gól. Zvláštní.

Zrovna u finského stratéga, který tak hrát obehrává mladé, bych čekal, že se opravdu nebude bát vzít víc nároďákem nepolíbených hráčů. Spekulovalo se, jak až hluboko trenér zaloví. Kolik že bude v kádru nováčků. Nakonec je jeden jediný, pardubický bek Ondřej Vála. Takhle vlastně odletí mančaft jako každý jiný. Bez velkých zkoušek, takzvaně na jistotu. Do mistrovství světa přitom zbývá víc než tři měsíce. Škoda.