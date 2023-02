Klok rychle vyměnil tři kluby: Lugano? Jsem nadšený. Do extraligy nechtěl

Švédské hry v Malmö budou jeho prvním turnajem od loňské olympiády v Pekingu. Ale jinak toho o té doby prošel dost. Lukáš Klok skončil v KHL a v této sezoně za tři měsíce toho stihnul tolik, co za celou předchozí kariéru. Vystřídat tři kluby ve třech zemích dvou kontinentů. Z americké Arizony šel do Skandinávie, kde prožíval těžké období, a odtud na jih Švýcarska. Teď je 27letý bek zpátky v reprezentaci.

Začátkem sezony působil Lukáš Klok na farmě Arizona Coyotes v Tucsonu, po čtyřech sehraných zápasech to však koncem října v zámoří zabalil. Kvůli zdravotním problémům v rodině chtěl někam blíž. Švédské Rögle mu však nesedlo, a tak v polovině ledna předčasně rozvázal smlouvu a zamířil do Lugana. Po Česku, KHL, Finsku a Švédsku zakotvil hokejový cestovatel ve Švýcarsku. Před novináři na srazu reprezentace přiznal: „Po téměř půl roce jsem zase měl radost z hokeje.“ Klik klok.

Lukáš Klok

v sezoně Lugano

10 zápasů, 7 bodů (4+3)

Rögle

11 zápasů, 1 bod (0+1)

Tucson

4 zápasy, 0 bodů

Málokomu se podaří vyzkoušet všechny nejlepší evropské soutěže. Co vás přimělo k návratu ze zámoří?

„Rodinné důvody. Aby ubylo cestování a bylo to jednodušší jak pro mě, tak pro rodinu. Rögle sídlí v Angelholmu na jihu Švédska. Pocházím ze Šilheřovic, což je na hranicích s Polskem, takže na letiště do Katovic je to kousek. Odtud se létá přímo jak do Malmö, tak do Kodaně. Proto jsem se rozhodl jít tam. Už tehdy bylo otevřené Švýcarsko. Jenže nastaly změny trenérů a já nechtěl čekat.“

Vydržel jste však jen 11 zápasů. Proč?

„Od začátku jsem dostal jasně najevo, že tudy cesta nevede. Manažer mě chtěl, ale s trenérem to nebylo ono. Odchod jsme řešili už před Vánoci, kdy jsem měl nabídky. Psychicky jsem se trápil, byl odevzdaný. Věděl jsem, že ať udělám cokoli, nic se nezmění. Ale manažer mě nechtěl pustit.“

Co bylo v Rögle špatně?

„Bavili jsme se o nějaké roli. Přesilovky ze začátku byly, oslabení ne. Trenér mi dal najevo, že bude spoléhat na jiné hráče, a já byl odstavený. I když jsem zahrál dobrý zápas, nikam se to neposunulo. Občas se stane, že si nesednete ani lidsky. Prožíval jsem těžké období, i vzhledem k rodinné situaci. Doma špatně, v hokeji taky. Ale jsem rád, že jsem to přečkal. Děkuju agentům a Luganu, majitelce a manažerovi, že udělali maximum, abych tam mohl přestoupit.“

Bylo to hodně hektické?

„Určitě. Táhlo se to dlouhou dobu, už jsem ani nepočítal, že přestup vyjde. Jednou kolem čtvrté páté hodiny odpoledne mi však přišla zpráva od manažera z Lugana, že se dohodli, ať tam co nejrychleji jedu. Sbalil jsem zase všechny věci a další den odlétal. Ale podmínka byla, že musím na zdravotní prohlídku. Věděli, že jsem byl na operacích. Kdybych neprošel, mohl jsem se klidně vrátit zpátky do Švédska, což bylo celkem srandovní.“ (usměje se)

Obával jste se, že to hrozí?

„Trochu jsem to v hlavě nosil. Ale věděl jsem, že jsem připravený hned nastoupit, a taky jim to říkal. Cítil jsem se dobře, cvičil jsem hodně v posilovně, byl v dobré kondici. Ovšem lehké obavy byly. Do Lugana jsem přiletěl v půl osmé večer, druhý den ráno šel na zdravotní prohlídku. Prošel jsem, manažeři vyřídili transferkartu. Sedli jsme do auta, jeli pět hodin do Ženevy a hned jsem hrál první zápas. Ale už po něm jsem byl strašně šťastný, že jsem se k tomu rozhodl.“

Jste teď spokojený?

„Mám rád svou pohodu, a jakmile necítíte důvěru trenéra, nejde to. Styl hokeje taky nebyl ono. Ve Švýcarsku jsem viděl rozdíl už jen v tom, jak mě kluci přijali, máme i mladého trenéra a systém je podobný tomu, jak jsem zvyklý hrát. Po prvních zápasech jsem byl nadšený a po téměř půl roce jsem měl zase radost z hokeje.“

Mrzí vás, že NHL nevyšla?

„Vůbec. Dal jsem tomu všechno, ačkoli jsem přes léto prodělal dvě operace. Ale dělal jsem maximum, abych to stihl a zabojoval o místo. Jenže tam to bylo jasně dané, na druhou stranu jsem poznal, jak to funguje v NHL a AHL. Už je to za mnou.“

Byl ve hře taky návrat do extraligy?

„Už když jsem končil za mořem, nabídky byly. Šlo o české top kluby. Popovídali jsme si o představách do budoucna, že zůstaneme v kontaktu, a jsem rád. Ale mou prioritou bylo zahraničí. Do Česka jsem se ještě vracet nechtěl, přestože rodinné důvody by tomu nasvědčovaly. A kdybych šel někam dál od Ostravy, vyšlo by cestování úplně nastejno.“

Jste jedním z mála, kdo prošel všemi špičkovými soutěžemi. Kouč reprezentace Kari Jalonen se nebojí říct, že švýcarská liga je nejlepší v Evropě. Jaká je?

„Hodně kvalitní liga, spousta šikovných hráčů. Když teď zvýšili počty cizinců na šest, úroveň ještě vzrostla. Švédská liga je taky hodně kvalitní, ovšem jsou tam rozdíly v herním projevu týmů. Někde razí jednoduchý, americký styl, ometání puků, což jsme předváděli zrovna v Rögle. To mi není vlastní. Moc se jim nelíbilo, když jsem chtěl vymýšlet něco kreativního. Ovšem například Oskarshamn, Brynäs, Frölunda, Färjestad, to jsou všechno celky, které hrají hodně na puku, nahrají si. Takový styl jsem od Švédska očekával, ale bohužel jsem šel do týmu, který tak nehrál. Ve Švýcarsku hrají všichni podobně a kvalita je obrovská. Tamní systém mi sedí a užívám si to.“

Dostáváte větší volnost?

„O tom to ani tak není. Nejsem hráč, který by extra vymýšlel. Jde spíš o taktiku, playbook, jakého se chtějí držet. A ten je prostě skoro stavěný pro mě, jak jsem si představoval. Sedlo mi to.“

Lukáš Klok a jeho kluby

Vítkovice - 2009-18

Youngstown (USHL) - 2013/14

Havířov (1. liga) - 2014-16

Slovan (KHL) - 2018-19

Rauma (Finsko) - 2019-21

Nižněkamsk (KHL) - 2021/22

Tucson (AHL) - 2022/23

Rögle (Švédsko) - 2022/23

Lugano (Švýcarsko) - 2022/23