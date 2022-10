Klok (zatím) vzdal boj o NHL, kvůli rodině se vrací. V extralize je zájem

Obránce Lukáš Klok (27) se vrací do Evropy. Z osobních důvodů se domluvil na rozvázání roční dvoucestné smlouvy s Arizonou, kterou podepsal v létě. Klok rozjel aktuální sezonu na farmě v AHL v týmu Tuscon Roadrunners, odehrál tam 4 zápasy (0 bodů, -1). Aktuálně má nabídky ze Švédska, Finska i Švýcarska, hodně o něj ovšem stojí i extraligové kluby. Ligovou kariéru sice Klok rozjížděl ve Vítkovicích, ovšem před nimi „ve frontě“ stojí Třinec, Pardubice a Sparta.

Lukáš Klok v Arizoně končí z osobních důvodů. Podle informací zámořského novináře Craiga Morgana jde o vážné problémy v rodině. „V Arizoně s ním byli spokojení, pokud se bude chtít někdy vrátit, vzali by ho zpátky,“ napsal Craig Morgan, reportér PHNX Sports, na Twitter. „Vrací se dohrát sezonu domů do Česka.“

Extraliga je jednou z variant. Lukáš Klok ji naposledy hrál v ročníku 2017/18 za Vítkovice. V Ostravě odehrál všech 178 ligových zápasů (18+25) před odchodem do zahraničí. Poté hrával ruskou KHL za Slovan Bratislava (2018/19), získal mistrovský titul ve Finsku s Lukko Rauma (2019-21) a výrazně se prosadil v ruském Nižněkamsku (2021/22). Upozornil na sebe i v národním týmu.

Vítkovice - Litvínov: To byla bitka! Klok se serval s Havelkou Video se připravuje ...

V Nižněkamsku měl Klok sice smlouvu i na další sezony, ale po ruské invazi na Ukrajinu nechtěl v KHL pokračovat. V létě přijal nabídku z Arizony. Přestože na zámoří neměl z juniorské USHL dobré vzpomínky. „NHL je skvělá, parádní show, ale ne pro mě,“ byl dlouho přesvědčený Klok.

Proč? „V sezoně 2013/14, kdy jsem hrál za Youngstown Phantoms, se stalo hodně nepříjemných věcí,“ popisoval v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. „Především, to bylo nejtěžší, umíral mi děda. V Americe jsem na to byl sám, chtěl jsem za ním a za rodinou přiletět na Vánoce, jenže v klubu mě nejdřív vůbec nechtěli pustit. Děda měl rakovinu, chtěl jsem domů za každou cenu, protože jsem nevěděl, jestli to nebudou poslední Vánoce.“

V Arizoně teď chtěl o místo v elitní soutěži znovu zabojovat. V kempu si první tým nevybojoval, začal na farmě v AHL. Stejně jako parťák Ronald Knot. Pozvánka by pro Lukáše Kloka časem přišla, nicméně vážné rodinné problémy ho donutily k návratu do Evropy.

Lukáš Klok už je ze zámoří doma a kromě rodinné podpory ho čekají jednání o další hokejové budoucnosti. Pokud se před nabídkami ze Švédska, Finska a Švýcarska rozhodne zůstat v extralize, jsou nejžhavějšími kandidáty Třinec, Pardubice a Sparta. Rozhodne se v nejbližších dnech.