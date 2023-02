Návrat kapitána. Kovář opět naskočí za Česko: Chci si u Jalonena udělat oko

Pro úvodní střetnutí proti domácím Švédům dostal na křídla Hynka Zohornu a Filipa Chlapíka. Na reprezentační srazy jezdí Jan Kovář už třináctou sezonu. Pozvánka však udělala píseckému rodákovi očividně radost. Na bronzovém šampionátu ve Finsku chyběl pro zranění. Zdravý nebyl ani během listopadového turnaje Karjala, v době prosincových Švýcarských her bojoval s Zugem čtvrtfinále Ligy mistrů.

Kari Jalonen původně zvažoval, že tým složí z hráčů do 25 let. Vám je dvaatřicet, ale vtipkoval jste, že číslice ve svém věku přehodíte. Trenér později doplnil tým zkušenými hokejisty, které chce vidět v akci. Jste rád?

„Ta čísla si asi přehodilo víc lidí. (směje se) Vtipkoval jsem, oni si to přečetli, a tak je nás zady víc těch starších. Tým vypadá slušně, ale všechno záleží na výkonech a jak dopadneme. Soudit můžeme až potom. Těžký začátek proti Švédům, poskládali hodně dobré mužstvo. Pár hráčů znám, jsou to silní, vysocí kluci.“

Poprvé nastupujete v reprezentaci pod Karim Jalonenem. Je to velká změna?

„Každý trenér má trošku něco jiného. Ale nic, na co bych si nezvykl. U systému, co vyžaduje on, se musí víc přemýšlet. Řekli jsme si, co chceme hrát. Ale na tak krátkém turnaji stejně není moc času. Přesilovkám jsme se věnovali až v Malmö, Martin Erat, který je s námi trénuje, měl rodinné problémy a připojil se později. Bylo to syrové, ale víme, co máme dělat, na jakých stát pozicích. Pak stejně záleží na nás, jak to dokážeme provést.“

Přikládáte turnaji hodně velkou váhu, když si jím můžete výrazně říct o mistrovství světa?

„Musím samozřejmě dobře zahrát, udělat si u trenéra oko. Uvidíme, jak to bude. Na úvodní dvě akce sezony jsem se bohužel nedostal, ale jsem rád, že mi přišla nominace na Švédské hry. Už jsem se do nároďáku těšil. Jsem rád, že jsem tady. Beru to pořád stejně. Zápasy v národním týmu jsou vždycky důležité. Každý se chce ukázat. Mistrovství světa se blíží, je to poslední akce před play off, pak už se začnou sestavovat nominace. Každý si o ní chce říct.“

Zugu se po dvou titulech ve švýcarské lize moc nedaří. Ale s 35 body ve 43 zápasech jste druhý v produktivitě týmu. Jak jste přijel naladěný z klubu?

„Právě, že moc dobře ne. Pořád to vázne, furt nám to nejde a pauza přišla hodně vhod. Ani individuálně taky určitě nejsem tam, kde bych chtěl být.“

Takže vám pomohlo, že jste přišel do jiného prostředí, mezi své?

„Občas je dobré změnit atmosféru a vypadnout z denního tlaku, jaký sami na sebe vytváříme. Myslím, že i v klubu byli rádi, že si na chvilku psychicky odpočinu. Tady člověk hraje jiný systém, neomílá dokola pořád ty samé věci a problémy, které máme tam. Takže určitě to pomůže.“

Národní tým po jedenácti letech přivezl z mistrovství světa medaili, pak získali junioři stříbro. Jsou to záblesky lepších časů?

„Kéž by. Ale nedělal bych z toho, že všechno je super. Když však vidím třeba Plzeň, jakou teď dává šanci obráncům, má dva šestnáctileté beky, to je prostě úžasné. Něco, čím Plzeň vždycky byla dobrá a doufám, že pořád bude. Mám hroznou radost, že to takhle dělají. Pár mladších kluků hraje ještě v jiných týmech, což je paráda. Teď dal Šalé v sedmnácti hattrick, to je něco, z čeho má člověk radost a doufá, že to tak půjde dopředu a že ti kluci dorostou do velkých rolí v nároďáku, abychom se vrátili tam, kde jsme byli dřív.“

Věříte, že byste u něčeho podobného mohl být taky?

„Naposledy jsem mistrovství světa sledoval na dálku, byl jsem zrovna na dovolené. Díval jsem se na zprávy, na sestřihy. Zápasů jsem moc neviděl, vlastně až ten poslední, bronzovej. Bylo by to určitě skvělé. Ale nikdo neví, jak to dopadne. A šampionát je taky ještě daleko.“