Češi ve Švédsku: velká zima i zpoždění kvůli Zemanovi. Chytat bude Stezka

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Stačí projít chodbou z hotelu, kde jsou ubytování, sjet tři patra dolů výtahem a už jsou v kabině. Čeští hokejisté dopoledne poprvé vyjeli při rozbruslení na led Malmö Areny. Večer od 19 hodin je čeká úvodní zápas Švédských her proti Tre Kronor, které v této sezoně ještě neporazili. Kapitánem bude Jan Kovář, do branky se postaví vítkovický Aleš Stezka.

Před středečním odletem si ještě zatrénovali na stadionu pražské Hvězdy. Ve Švédsku pak přistáli s hodinovým zpožděním, které nabrali už na ruzyňském letišti. Z rozlučkové návštěvy Slovenska se vracel speciál s prezidentem Milošem Zemanem a nad terminálem byl na 30 minut vyhlášen letový klid. Museli tedy čekat. Ale v dějišti Beijer Hockey Games by šli na led stejně až ve čtvrtek. Co tréninky napověděly?

„Kluci ukázali charakter. Mají chuť reprezentovat, všechno bylo pozitivní, až na tu zimu na stadionu, tam jsme si zavzpomínali na staré časy. Ale do tréninků dali obrovskou energii a na rozbruslení to bylo taky vidět. Doufám, že to přenesou do zápasu,“ liboval si asistent Libor Zábranský.

Oba předchozí zápasy Euro Hockey Tour český tým se Švédy prohrál – 1:4 v českých Budějovicích a 0:4 ve Fribourgu. Výběr Tre Kronor pod novým koučem Samem Hallamem vyhrál oba předchozí turnaje Euro Hockey Tour, jedinou porážku mu uštědřilo Finsko během závěrečného utkání Karjaly. Švédové tentokráte vsázejí na jistotu a do Malmö berou jen jednoho nováčka.

„Proti poslednímu utkání v prosinci ve Švýcarsku mají třináct hráčů jiných. Uvidíme, co to přinese. My se budeme držet svého stylu hry a to, na co jsme se připravovali, chceme vidět v zápase,“ poznamenal Libor Zábranský.

Bude to turnaj mnoha výzev. V přesilovkové formaci se objeví Dominik Lakatoš, jehož při minulých turnajích pozvánky obcházely, do branky se postaví Aleš Stezka.

„Výzva je to ale pro všechny. Blíží se mistrovství světa a každý se chce ukázat. Stezka v této sezoně dlouhodobě potvrzuje výbornou výkonnost, tam je to jasně dané. Má vzestupnou tendenci, forma mu jde nahoru a koneckonců, na Vítkovicích je to vidět,“ pokračoval reprezentační asistent.

Po dlouhé době se národní mužstvo sejde kompletní, bez dodatečných změn a omluvenek. Asistent Martin Erat se z vážných rodinných důvodů nemohl na sraz dostavit včas, ale s mužstvem do Malmö odletěl. Řešil se rovněž stav nemocného Vojtěcha Mozíka. Ve čtvrtek ještě trénoval s týmem Rögle, kde působí, ale už je zdravý a k týmu by se ještě během dne měl připojit. „Chtěli jsme devět obránců, jsme rádi, že to tak vyjde. Předpoklad je, že když přijde, o víkendu by hrál,“ upřesnil Zábranský.

Předpokládaná sestava:

Stezka - Zámorský, Jordán, J. Jeřábek, Kempný, L. Zábranský ml., Klok, Vála, Pýcha - Chlapík, Jan Kovář, H. Zohorna - Lakatoš, Sobotka, Smejkal - Hrabík, Jašek, M. Kovařčík - Flek, Černoch, O. Beránek - Bambula.