Klok znovu rozhodl proti Švédům: Kovi mě super našel. Zažil i větší kolotoče

Skvělá akce celé trojice, která se zpočátku v prodloužení musela bránit, ale pak vyrazila do brejku. Vítězství se zrodilo v nastaveném čase, ale v předchozích 60 minutách procházela hlavně obrana velkým testem. „Byl to těžký zápas,“ přiznal Lukáš Klok po vstupu do Švédských hokejových her.

„Jako vždycky se Švédy to bylo hodně o bruslení, o soubojích,“ pokračoval český bek. „V Malmö je velké hřiště a tím to bylo těžší. Tím důslednější musíme být v systému, co hrajeme. Jsme rádi, že jsme je porazili, Kari (trenér Jalonen) říkal, že to bylo poprvé v této sezoně, což je super úspěch. Samozřejmě v některých pasážích byli Švédové lepší, ale pohlídali jsme si to, a když už něco uteklo, Aleš (Stezka) nás podržel. Super týmový výkon a na tom se zakládá,“ řekl.

Do reprezentace se vrátil poprvé od loňské olympiády v Pekingu. Švédům už rozhodující gól jednou dal, na mistrovství světa v Rize 2021, kdy český tým zvítězil 4:2. Stejně jako tehdy ještě předtím dostal trest. „Vyšlo to zase s oslabením. Byl jsem vyloučený a pak dal gól. Chybičky tam byly, ale je to super a jsme rád za vítězství,“ usmíval se Klok.

Zejména ve třetí části to byl v třetině českého mužstva kolotoč jak v zábavním parku. „Zažil jsem i větší,“ opáčil Klok. „Měli velké šance, nějaké závary tam byly, ale snažili jsme se je držet na mantinelu, ať střílí z co největší vzdálenosti, což se dařilo. Možná jsme byli někdy trochu pasivnější. Víme o tom, že tam byly pasáže, kdy jsme mohli možná jít agresivněji do souboje. Ale to je hokej. Hlavně, že se to otočilo na naši stranu a vyhráli jsme,“ dodal.