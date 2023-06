(Ne)konečný seriál skončí. Jalonena vystřídá Rulík, povýší dvacítka

Sága jménem hledáme nového kouče a vyhazujeme toho starého, během dneška skončí. Výkonný výbor hokejového svazu podle informací Sportu odvolá finského experta Kariho Jalonena a povýší stávající realizační tým úspěšné dvacítky. Áčko by tedy měl vést hlavní kouč Radim Rulík, asistenty budou Jiří Kalous a Marek Židlický. Gólmany dostane na povel Ondřej Pavelec. K dvacítce by se podle interních dohod měl přesunout Patrik Augusta.

Bylo kolem toho hodně horko. Padala ostrá slova, dostaly se kvůli tomu do sporu i hokejové ikony Jaromír Jágr a Jakub Voráček.

Svazový šéf Alois Hadamczik zase šermuje paragrafy a hrozí právním postihem vůči agentovi Jiřímu Hamalovi, jenž zastupuje Kariho Jalonena.

To všechno je výsledek nekonečného procesu, při němž hokejová generalita hledala způsob, jak zareagovat na neúspěšný šampionát, v němž Češi pod vedením finského kouče brali osmé místo, což je nejhorší umístění v historii. Hledání se změnilo v taškařici. Skončit má během dneška podle scénáře, o němž už v minulých dnech referoval deník Sport.

Jalonen bude odvolaný. Podle smlouvy měl reprezentaci vést ještě na domácím šampionátu v Praze, ovšem hokejoví ministři jsou proti. Nejenom kvůli bídnému poslednímu turnaji, ale i nezáživnému hernímu projevu.

Členy výkonného výboru podle zdrojů Sportu nepřesvědčila ani trenérova argumentace a utrpěla i jeho pověst férového muže, jenž všechno říká narovinu. Roli mohlo hrát rovněž to, že od hokejových šéfů necítil důvěru, proto si s vysvětlováním nepovedeného mistrovství nedal až takovou práci.

Jeho dny na české střídačce jsou každopádně sečteny. I přesto, že v minulé sezoně dovedl národní tým k bronzu, což byla pro tuzemský hokej medaile po deseti letech.

I tak uslyší: Sbohem.

Jalonen aktuálně pobývá ve Finsku a čeká na verdikt. I když vztahy s českým hokejem klesly k bodu mrazu, stále je připravený svůj kontrakt dodržet. Šanci ovšem nedostane. „Za sebe mám jasno,“ uvedl už před týdnem Hadamczik na svém účtu na Twitteru.

Ten údajně tlačil na to, aby výkonný výbor rozhodl o jeho konci už na předešlém jednání (19. 6.), ale jeho členové byli proti, chtěli si to ještě promyslet. Vyvolalo to ovšem rozporuplné reakce, někdejší kapitán národního týmu Voráček mluvil o komedii. Na to mu ostře odpověděl Jágr…

Zdá se, že hokejová kovbojka ve čtvrtek zažije klíčové rozuzlení. Podle zdrojů Sportu by se k áčku měla přesunout úspěšná dvacítka. Áčko tedy převezme Rulík, asistenty budou Kalous a někdejší vynikající bek Židlický. Na gólmany dohlídne Pavelec, mistr světa z roku 2010.

„Za současné situace je to jediná volba. Hlavně poté, jak hrála dvacítka na šampionátu, jak to šlapalo,“ reaguje i Voráček a připomíná stříbrnou medaili.

Realizační tým už o svojí představě, jak by národní tým pod jeho vedení měl fungovat, diskutoval v minulých dnech se šéfy českého hokeje. Vyjasňovali si kompetence a zdá se, že nic nebrání tomu, aby Rulík a spol. dostali zelenou.

Končí tím sága, o níž deník Sport začal referovat už před samotným šampionátem. Že boss Hadamczik není s prací Jalonena spokojený a v zákulisí rozjíždí hru, aby ho nahradil český kouč. Už tehdy padalo jméno Rulík.

Právě on dneska bude jmenovaný…

Jeho místo u dvacítky by měl převzít Patrik Augusta, syn slavného kouče, jenž národní tým přivedl ke dvěma titulům. Někdejší liberecký trenér už u mládežnických výběrů působil jako asistent, poslední čtyři sezony vedl extraligový Liberec.

Všechny reprezentační výběry už tak budou mít svoje šéfy.

Vrcholem sezony bude šampionát, který se v příští sezoně uskuteční v Praze. Při tom posledním, v roce 2015, se Jalonen objevil na finské střídačce. Podle kontraktu měl tentokrát být na té české. Ale všechno je jinak.

Začíná Rulíkova vláda.