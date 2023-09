Hokejový turnaj NEJ? NHL slibuje Světový pohár, IIHF chce hráče na OH

Crosby, McDavid a Bedard v jednom šiku za Kanadu, Pastrňák, Nečas a Hertl společně v jednom českém triku. To by byla skvostná sestava. NHL nedávno oznámila, že pracuje na turnaji nejlepších proti nejlepším. Ve spolupráci s hráčskou asociací NHLPA chce v únoru 2025 uspořádat Světový pohár a pravidelně ho pak střídat s olympiádou. Velkolepý plán se však zatím vznáší v rovině představ a tvrzení, za nimiž se neskrývá nic hmatatelného. Nic se neděje.

Naposledy NHL pořádala World Cup v roce 2016. Olympiády se nezúčastnila od zimních her v Soči 2014. Její hráči chyběli o čtyři roky později v korejském Pchjongčchangu i loni v čínském Pekingu. Další olympiáda se koná v roce 2026 v Miláně a Cortině d´Ampezzo a podle platných dohod tam hráče musí pustit. Jenže příklad předchozích dvou nasvědčuje, že žádné záruky nemusí stačit.

„Když uděláme mezinárodní turnaj v roce 2025, budeme na olympiádě 2026, na World Cupu 2028, olympiádě 2030 a World Cupu 2032. To je cíl,“ vykládal zástupce šéfa ligy Bill Daly minulý týden na European Player Media Tour ve Stockholmu. Dodal, že turnaj v příštím roce nemusí mít stejnou podobu jako Světový pohár, který NHL a NHLPA pořádaly v letech 1996, 2004 a 2016.

„Nevím přesně, jaký formát bude mít. Cílem je udělat z toho nějakou mezinárodní akci. Zřejmě bude silně zaměřená na NHL, co se týče hráčské základny. Možná úplně na NHL. Uvidíme, jakou bude mít formu. Na tom pracujeme s hráčskou asociací,“ uvedl druhý muž ligy.

7 Před tolika lety se konal World Cup, zatím poslední turnaj, v němž se střetli nejlepší hokejisté.

Nápadů a variant se prý nabízí hodně. Ale žádné zásadní a konkrétní informace nejsou známy. Nemá je ani IIHF, jíž se plán rovněž dotýká. „Nic oficiálního a závazného se zatím neobjevilo. Vlastně tedy není ani co komentovat, situace se může měnit. Ale víme, že chceme usilovat o to, aby profesionálové z NHL byli na olympiádě 2026 v Itálii. Účast mají hráči zahrnutou v kolektivní smlouvě mezi NHL a NHLPA,“ sdělil Sportu senior viceprezident IIHF Petr Bříza.

Do čela hráčské asociace NHL se nedávno postavil nový muž Marty Walsh, bývalý odborář a ministr práce v administrativě amerického prezidenta Joea Bidena. Hned po svém nástupu připomněl závazek účasti hráčů na olympiádě. MOV a IIHF coby pořadatelé a naproti nim NHL a NHLPA, jež by hráče měly dodat, řeší zásadní témata ohledně účasti v Miláně, zejména pak úhradu nákladů. Po změnách ve vedení NHLPA a taky IIHF se atmosféra uklidnila. Věcně a racionálně se hledají schůdná řešení. Nicméně názorově se jednotlivé strany pořád rozcházejí.

Podle kolektivní smlouvy by však čekání na hokejovou extratřídu mělo skončit za tři roky v Itálii. NHL čelí silnému tlaku hráčů a zcela logicky, neboť o předchozí dvě olympiády přišli. Loni v říjnu jejich asociace vyhlásila, že turnaj best-on-best bude v roce 2024. Dokonce už si začala rezervovat termíny v evropských halách. Nic dalšího nepřišlo. Nyní se termín jen o rok posunul.

„Pořád se jedná a nic konkrétního nemáme,“ potvrdil Bříza. Ale pár věcí se mezitím přece jen událo. NHL musela například pochopit, že pro evropské země je kvůli agresi na Ukrajině nepřípustná účast Ruska. V nejbližší době, možná i dalších letech, než se třeba situace uklidní.

Únorový termín by mohl být navíc vražedný pro mistrovství světa. Znamenal by pro něj hrozbu. „O tomhle se jednalo už před rokem a půl. Mluvili jsme s evropskými soutěžemi a velkými federacemi. Celou dobu jsme se bavili, že turnaj může být jednou za čtyři roky v okně mezi olympiádou, ale určitě ne v únoru a vůbec ne v Evropě, kde chtěli hrát jednu skupinu. Ale to nepřipadalo v úvahu,“ připustil Petr Bříza.

Zájem IIHF je zřejmý, stejně jako v případě NHL, která se ocitla pod silným tlakem hráčů a chce jim podat prášek na uklidnění. Jenže bez ohledu na evropské reálie a bez ohledu na důsledky pro druhou stranu. Trochu vystřízlivěla, když zjistila, co obnáší prodat vstupenky na dva ligové zápasy po sobě. Co teprve na utkání skupiny Světového poháru se šesti týmy.

IIHF by podle všeho byla ochotna přistoupit maximálně na termín během podzimu, řekněme do října. Začíná NHL, do mistrovství světa zbývá ještě hromada času a Světový pohár by na něj nemusel mít velký vliv. Turnaj by se zároveň nesměl konat v zemi pořadatele šampionátu nebo v jejím sousedství. Jinak by se stal velkou hrozbou pro produkt, z nějž žije celý světový hokej.

Mistrovství světa elitní skupiny představuje jeho největší bohatství. IIHF má zisk i z olympiády, ale ze šampionátu čerpá celé hokejové hnutí. Peníze se rozdělují do všech federací. Kdyby tento systém spadl, není světový hokej z čeho financovat. Svůj poklad si musí chránit.