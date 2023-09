Hadamczik nelhal! Kouč Jalonen se distancoval od vyjádření svého agenta

Bylo to vyjádření, které vyvolalo velký poprask. A na několik týdnů oddálilo způsob, jak ukončit spolupráci s koučem Kari Jalonenem. Bývalý šéf reprezentační střídačky nyní vyřešil patovou situaci tím, že vydal prohlášení, v němž píše, že nikdy neoznačil prezidenta svazu za lháře. „Jsem rád, že to, co se objevilo v novinách, nebylo z jeho úst,“ vrací se Alois Hadamczik k článku, publikovanému na iSport.cz, v němž o lživé informaci z úst hokejového bosse mluvil Jalonenův agent Jiří Hamal .

Dohoda o ukončení smlouvy mezi hokejovým svazem a finským expertem, jenž byl po osmém místu na posledním šampionátu v Rize a v Tampere odvolaný, je na dobré cestě.

„Rozejdeme se korektně, po dohodě. Už jsme s ním domluvení. Dojde k narovnání vztahů jak finančních, tak lidských,“ reaguje pro Sport a web iSport.cz svazový boss Alois Hadamczik, jenž věří, že oficiální ukončení spolupráce posvětí výkonný výbor na svém jednání 12. září.

Proč to trvalo tak dlouho? Vždyť hokejová vláda finského experta odvolala už 29. června.

Ostré reakce na svazové půdě vyvolalo prohlášení Jiřího Hamala, agenta Kariho Jalonena, kterým na stránkách iSport.cz reagoval na Hadamczikův veřejný výstup po předešlém jednání výkonného výboru (21. června).

Tehdy Hamal prohlásil: „Ale můžu přiznat, že se (Jalonen) stále vzpamatovává ze lživé informace, kterou prezentoval prezident Hadamczik o tom, že si Kari nepřál finského asistenta Norrenu. Objevilo se to i ve finských médiích a osobně se ho to velmi dotklo. Nemohl pochopit, jak je možné, že Hadamczik takhle veřejně lhal.“

Dlouholetý hráčský agent, jenž zastupuje i Jalonena, tím reagoval na to, že svazový prezident po dlouhém zasedání na tiskové konferenci informoval o tom, že „Kari Jalonen řekl, že kolegu z Finska k sobě nechce. Jako finský trenér tu bude sám. Fredrik Norrena končí.“

Na webu blesk.cz se poté objevil titulek, který parafrázoval Hamalovo vyjádření ve znění: „Trenér nároďáku Jalonen z Finska: Hadamczik je lhář.“

To šéfa svazu rozpálilo doruda. Sáhl i k právním krokům, prostřednictvím svých advokátů vyzval Jalonena, aby se vyjádřil, jestli Hamalova slova jsou skutečně v souladu s jeho postojem. Deník Sport a web iSport.cz se poté dostal k autentické nahrávce přímo z inkriminovaného jednání VV, z jehož kontextu vyplývá, že skutečně Jalonen v tomto duchu mluvil. „Mám ve smlouvě toho Fina, ale ve skutečnosti ho již nepotřebuji.“

Článek pokračuje pod obrázkem

Členové VV stojí za Hadamczikem. Na dokumentu chybí pouze podpis Jaromíra Jágra, který byl v době, kdy se ostatní podepisovali, v zahraničí.

Mezi výrazy „nechce“ a „nepotřebuje“ je sice jemný rozdíl, čímž Hamal argumentuje a Hadamczik se tedy mohl vyjádřit přesněji, ovšem slova o lži byla na základě celého kontextu dost přehnaná.

Jalonenův agent, jehož jsme v pátek také požádali o vyjádření, si v principu za svými slovy stojí. „Akorát připouštím, že jsem místo lživé informace mohl použít mylná nebo nepravdivá,“ reagoval Hamal s tím, že při krátkém rozhovoru s redaktorem deníku Sport vycházel z informací, které se k němu dostaly.

„Protože přímo na jednání výkonného výboru ani na té tiskové konferenci jsem nebyl. Navíc jsem nemluvil o fyzické osobě, ale o informaci,“ odmítá, že by to byl on, kdo Hadamczika označil za lháře. „To jsem nikdy neřekl. To jenom někdo nepřesně parafrázoval moje slova,“ myslí si Hamal.

A doplňuje: „Za sebe můžu prohlásit, že v tisku jsem pouze komentoval rozpoložení mého klienta. Měl velkou obavu z toho, že pokud se v novinách objevila zpráva, že nechce asistenta Norrenu, mohlo by to mít zásadní vliv na další Norrenovu trenérskou kariéru.“

Jalonen nicméně ve svém prohlášení nemluví jen o slově lhář, ale i o tom, že nikoho v této souvislosti nenařkl ze lhaní, jak si dál v textu odcitujeme.

Za Hadamczika se postavili i členové výkonného výboru. Deník Sport se dostal k dopisu, v němž se podepsali pod prohlášení, že „citace slov K. Jalonena se shoduje se slovy skutečně pronesenými K. Jalonenem na předmětném zasedání VV, čemuž byli níže podepsaní členové výkonného výboru osobně přítomni.“

Jalonen na žádost o vyjádření, jestli za slovy Hamala stojí, dlouho nereagoval. Ale v minulých dnech došlo k náhlému obratu. Prostřednictvím jiného agenta zaslal kouč k rukám vedení Českého hokeje prohlášení, v němž píše, že…„tvrzení uvedená ve vztahu k mé osobě… nejsou pravdivá, a tedy prohlašuji, že jsem prezidenta Českého svazu ledního hokeje, p. Aloise Hadamczika, neoznačil za lháře, ani jsem jej jinak nenařekl v této souvislosti z lhaní.“

Dokument vlastnoručně podepsal 30. srpna a na svaz ho doručil i v anglické verzi. Deník Sport je má k dispozici a jsou součástí tohoto článku.

Článek pokračuje pod obrázkem

Prohlášení Kariho Jalonena

„Jsem rád, že to, co se objevilo v novinách, že jsem lhář, není z jeho úst. Ale z úst agenta (Hamala). Na něj jsem podal žalobu na ochranu osobnosti. Tím to pro mě končí,“ uvedl Hadamczik s tím, že se ho slova o lži osobně velmi dotknula. „Hodně mi to ublížilo. Nejenom mně osobně, ale i při důležitých jednáních z pozice šéfa svazu,“ dodal hokejový boss.

Pokud by navíc Jalonen na svých slovech trval, mohlo by se to brát jako poškození dobrého jména českého hokeje. Svým prohlášením však soudní tahanici předešel.

„Jsem rád, že se rozejdeme korektně a že se pravda ukázala,“ dodává Hadamczik.

Jalonen loni dovedl český tým k bronzu, letos ale skončil výběr osmý, což je nejhorší umístění v historii. Jeho nástupcem je Radim Rulík.