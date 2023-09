Od března bez hokeje. Hronek: Šíleně dlouhý. Nebýt zraněn, jel jsem na MS

Nebýt zranění Filip Hronek by rozhodně neváhal dorazit do Rigy na mistrovství světa • Pavel Mazáč / Sport

Nebýt zranění Filip Hronek by rozhodně neváhal dorazit do Rigy na mistrovství světa • Pavel Mazáč / Sport

Je typem hráče, který už pomalu sedí v letadle, když mu z reprezentace volají, jestli by nepřiletěl pomoci. Filip Hronek hrál většinu kariéry v Detroitu. Jako osmnáctiletý zelenáč nasával atmosféru u farmářského týmu, když vyhrál AHL. Ale jinak si za mořem mezi dospělými play off nezahrál. Když to šlo, vždycky mířil na mistrovství světa. „Myslím, že drtivá většina kluků vám řekne, že na mistrovství pojede. Chceme jezdit, jen zkrátka někdy se to sejde tak, že už to nejde,“ nevidí na svém přístupu nic neobvyklého. Od roku 2018 se účastnil čtyř šampionátů a má i bronz z mistrovství světa 2022.

Kdyby byl Filip Hronek v pořádku, dorazil by i na poslední turnaj. „Kdybych se nezranil a rameno by bylo v klidu, tak bych na mistrovství jel. Ale když jsem si zranění obnovil, tak nemělo cenu riskovat, že se to zase nějak podělá a budu řešit problém celé léto,“ vysvětloval reprezentační bek. Roli nehrálo stěhování do Vancouveru.

V minulé sezoně tak odehrál jen 60 zápasů, což je u něj nejnižší číslo od sezony 2014/15, kdy ještě nastupoval v české extralize za Hradec. „Už je léto taky šíleně dlouhé, mám zápasové volno od března, což neznám. Je to jiné, ale odpočinu si, hlava se nastaví jinak.“

Na reprezentaci Hronkovi záleží, sledoval i veletoče kolem odvolání kouče Kariho Jalonena. Ale nikdy neměl potřebu je nějak komentovat. „Víte, jak to mám,“ pousmál se. „Registruju, že se věci řeší a píše se všechno možné. Ale já stejně nic nevyřeším, s Karim jsme skončili třetí a neřeknu na něj špatné slovo. Je to super člověk a dobrý trenér. Na druhou stranu respektuju, že tady jsou lidi, kteří rozhodují o tom, kdo reprezentaci povede,“ přidal svůj pohled.

Co se týká přístupu k reprezentaci, nic se nemění. „Všichni Češi mistrovství sledují, hrát za nároďák je nejvíc a takhle jsem to viděl už odmala. Drží mě to pořád, pokud vám skončí sezona a jste zdravý, pokaždé rád jedu,“ řekl nejlepší obránce šampionátu v roce 2019.

Hlavní metou je pochopitelně dotlačení Vancouveru do play off. Pokud k tomu pomůže, bude mít dobrou sezonu. Kdyby tahle akce nevyšla, můžete se vsadit, že by si zkusil vylepšit náladu na domácím mistrovství světa v Praze.