Proč chybí hvězda v nominaci? Rulík přijel na inspekci a Kaše měl problém

Ondřej Kaše je hlavním faktorem, proč vidíte Litvínov v tabulce tak nahoře. Přetahuje se s Pardubicemi o první místo, prsty, hokejky a vyrážečku v tom má samozřejmě víc lidí. Ale stěžejním důvodem je lídr, který dorazil z NHL. V reprezentaci nehrál od MS do 20 let v roce 2015. V extralize nastupuje pravidelně. Jenže v reprezentační nominaci chybí. Ne, Radim Rulík nezapomněl.

Vedle Lukáše Sedláka je Ondřej Kaše dalším hráčem extraligy, který by měl místo v NHL. U Sedláka jde o roli, nechtěl působit v týmu, který se přestavuje, nevyhrává a čeká ho dlouhá cesta nahoru. U Kašeho se jedná o jiný důvod, za mořem měl jiné pracovní zařazení než borec ze třetí a čtvrté formace, který dostane 10-12 minut.

Kaše je hráč do prvních dvou formací NHL. Kdyby? Kdyby byl zdravý. Proto byl i velký otazník, jak se chytne v extralize, jestli tělo zůstane pohromadě. Evidentně zůstává, hraje. Nebo ne? „Nechci vyzrazovat nějaké interní věci, ale...“ nadechl se reprezentační trenér Radim Rulík, když vysvětloval, proč litvínovské duo Kaše + Kaše nevezme s sebou na Karjala Cup.

„Přijel jsem do Litvínova na trénink a Ondra ani David tam nebyli,“ pokračoval Rulík. „Trenér mě informoval, že je tam nějaký zdravotní problém, který nechci specifikovat. Jen se zkrátka Ondra nemůže účastnit každého tréninku,“ naznačil Rulík, že hlavně staršího z bratrů trápí zdravotní potíže.

S Ondřejem Kašem se pak taky potkal. „Osobně mi všechno Ondra potvrdil, jsme domluveni, že spolu budeme mluvit průběžně směrem k dalšímu turnaji,“ přikývl Rulík. Nejedná se tedy o malér, který by znamenal automatickou stopku. Kaše dopředu nehlásil, že potřebuje každou reprezentační pauzu oddech. „Uvidí, jestli mu zdravotní stav dovolí hrát na nějakém dalším reprezentačním turnaji. Listopad padl, uvidíme, co prosinec,“ přidal trenér.

Velkou formu má i bratr David, který posbíral 20 bodů (7+13). Je to úplně jiný hráč, než který hrál extraligu poslední dvě sezony za Spartu. Dostal roli, k sobě parťáky, se kterými si rozumí a tady je výsledek. Taky proto nechtěl Rulík vzít Davida bez Ondřeje. Chtěl by vidět bratry u sebe, v plné síle: „Beru je jako dvojici. Kdyby mi Ondra řekl, že je zdravý, oslovil bych i Davida. Pokud to vyjde směrem k dalšímu turnaji, bude to i ve spolupráci s Davidem.“

Co se týká MS v Praze, Ondřej Kaše v plánech realizačního týmu být musí, jednoznačně. Když ho sledujete v zápase, valí dopředu jak kombajn, kterému dodala motor automobilka Ferrari. Spojuje se v něm síla, rychlost, zkušenosti. „Měl jsem velice dobrý pocit z toho, že jsme se bavili upřímně. Nemlžil a řekl mi všechno narovinu, to je hrozně důležité,“ měl z rozpravy velmi dobrý pocit i Rulík.

Takže Praha? „Pokud zůstane zdravý, myslím, že zájem o mistrovství mít bude,“ věří reprezentační trenér.