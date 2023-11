Kodýtek, trumf repre? Ve Finsku kraluje střelcům. Jako Koivu, chválí ho

Jako kdyby se svět otočil dvacet let zpátky, když na reprezentační sraz dorazili Jan Čaloun, Jaroslav Bednář nebo Tomáš Kucharčík. Přivítejte nejlepšího střelce finské ligy, kterým je Petr Kodýtek! V létě se poprvé přesunul mimo Plzeň, kývl na nabídku Ilvesu Tampere. Hned se zařadil mezi lídry špičkového týmu Liigy, s 12 góly je nejlepším střelcem soutěže. Věděli jste, že je dobrý. Ale že tak?

Když se s ním bavíte, jak je možné, že přesun do Tampere zvládl úplně hladce, jen se usmívá. Pokud vytáhnete počty gólů, klopí zrak: „To je všechno hezký, zní krásně, když se něco takového říká a sčítá. Ale já se snažím zůstávat hlavně nohama na zemi, nechci ze sebe dělat něco, co nejsem.“

Fanoušci Ilvesu si ho zamilovali poměrně rychle. Byli u vytržení, když český centr nasypal 27. října dva góly Tappaře v městském derby. V narvané Nokia Aréně sledovalo při výhře 4:3 jeho show 12 528 hlav. Malý ďábel z Česka tam řádil.

„Asi mi finská liga celkově sedla. Ale dobře vím, že bez spoluhráčů by to možné nebylo, navíc dost gólů jsem dal z předbrankového prostoru,“ říká Kodýtek.

Jeho pracoviště vás zarazí. Dost gólů z předbrankového prostoru se 168 cm? Ano, přesně tak. Ale nejde zase o takový šok, třeba i na mezinárodní scéně hraje poměrně blízko branky. Kouč Kari Jalonen na něm dokonce stavěl přesilovku, když se Kodýtek měl motat poměrně blízko soupeřově kase.

„Je rozdíl, jestli hrajete úplně na masce před brankou, nebo ve slotu metr před brankovištěm. Zásadní asi je, že jsem rychlý, v malých obloučcích to zkouším prodat. Když mi tam někdo puk hodí, snažím se být v prostoru, kde góly padají,“ rozebírá útočník svůj styl.

Deník Ilta-Samonat psal po velké bitvě s Tapparou, jak Kodýtek hned fanouškům připomněl Dalea Derkatche. Kanaďan taky měřil 168 cm, v klubu působil v letech 1986-1989, góly sypal, jak kdyby šlo o nejsnadnější věc na světě. Nejdřív 24, pak 28, pak napočítal 36 tref. Devět let pak hrál ještě v Německu.

„Kodýtek má opravdu rychlé první tři kroky a dovede vypálit prudší střelu, než měl Derkatch. Navíc je opravdu silný v orientaci kolem branky, jde o velmi mazaného hráče, proti kterému se hraje hodně těžko,“ všiml si Jussi Heimo z Ilta-Sanomat.

Pak vystřihl poklonu, která se Kodýtkovi bude poslouchat hodně hezky: „Rychlými změnami směrů se podobá mladému Saku Koivuovi. Ten taky dovedl z kleští uniknout jak mýdlo.“

V reprezentaci už odchovance Plzně nikdo nebere jako atrakci, že takhle malého centra obyčejně do hry nenasazujete. Už ukázal, že centimetry tady vůbec nejsou určující, extraligu zvládal, na mezinárodní hokej se adaptoval taky. Ve Finsku dělá další kroky, aby si jednou zahrál i na velké světové akci.

Když je už řeč o severu Evropy, s jednou věcí v Ilvesu lehce zápasil: „Nejtěžší pro mě asi bylo, že porady máme komplet ve finštině, s tím byl trochu problém. Ale zase kluci, co nám všechno překládají, jsou skvělí, starají se o nás. Jen když to vezmu celkově, tohle byl asi nejtěžší krok, přepnout se do angličtiny, pochopit, co po mně chtějí“.

Expert na finštinu se z něj zatím ještě nestal. „Ani slovo,“ pousmál se, co už tedy umí říct. „Vlastně dvě jo, jedno je sprostý a pak popřeju dobré ráno.“

Nabídku vyrazit hrát ven dostal poprvé před třemi roky, ale nakonec v něm zvítězil jiný pohled: zůstaň v Plzni, vybuduj si pozici, zlepši se. To asi vyšlo, co?

Na Ligu mistrů do Pardubic, kde hrál první velký soutěžní zápas za Ilves, se na něj přijela podívat půlka Plzně. Jeho rodinný gang by počtem možná porazil i slavné Hujerovi. Tehdy dokonce dorazila i jeho paní učitelka, podívat se, kam to Petr Kodýtek dotáhl.

Petr Kodýtek

V EXTRALIZE VE FINSKU zápasy 304 21 body 141 (62+79) 17 (12+5)

Nejlepší střelci finské ligy

(zápasy, góly)