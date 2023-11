Ticháčkovo kouzlo? Přidal posilovnu. Smoleňák: Liší se od ostatních

Vystřelil, až jste z něj paf. A ne jednou, standard Jiřího Ticháčka se zvedl celkově. Žádné, že zazáříte, pět zápasů ticho a pak znovu fajn výkon. Dvacetiletý bek Kladna má schopnosti letět ještě výš, teď je testuje i Radim Rulík v reprezentaci. „Začal jsem víc a správně trénovat, chci dát hokeji všechno,“ hlásí bek. Proč si musel dát kofolu a Radek Smoleňák by ho rád viděl pod parou?

Ve dvaceti letech vede Jiří Ticháček produktivitu obránců celé extraligy. On a Jérémie Blain mají 16 bodů (4+12) Přesně tohle v českém hokeji chcete vidět, progres, posun nahoru. Když má mladý hráč schopnosti a maká? Naložte to na něj. Kladno se přesně tak zachovalo a bek si hned vysloužil pozvánku do národního týmu.

První zápas proti Švédsku si prohlédne z tribuny, nastoupí až v Tampere. Ale stejně vás láká story, jak se tak rychle zlepšil. Kde se nový extraligový hit vlastně vzal?

„Znám ho. Ale když jsem viděl, jak se v extralize prezentuje? Nečekal jsem to. Jednoznačně zasloužená nominace,“ přikývnul hlavní trenér Radim Rulík. Ticháčka měl na stříbrném MS juniorů, mile ho překvapilo, že se potkali tak brzy.

Proč tak vystřelil, je zajímavé téma. Prý žádné extra tajemství, sám vám řekne, že... maká! A maká víc než dřív. „Začal jsem víc a správně trénovat, chci dát hokeji všechno a v zápasech dostávám velkou roli. Jsem hrozně rád, že mi trenéři dávají takový prostor,“ sype ze sebe.

Parťáka našel v Jaromíru Pytlíkovi: „Sejdeme se s Jardou každý den na zimáku v posilovně a něco si tam odjedeme. Pomáhá mi to, že se cítím na ledě lépe.“

Tohle vnímají i starší hráči kolem něj. První věc, která napadne kladenského kapitána Radka Smoleňáka, když mluví o mladším parťákovi? „V dnešní době je s mladými kluky spíš těžké pořízení, ať jsou dobří, nebo ne. Ale Tícha je v tomhle jiný, až byste řekli, že stará škola, pokorný a pracovitý.“ Slušné, ne? „Je na něm vidět neskutečná píle, a že si jde za nějakým svým cílem,“ přidává Smoleňák.

Naťuknete ho, jestli si všiml, že by Ticháček makal víc, než je nutné. Hned přikývne: „To je pravda, tráví na zimáku hodiny i odpoledne. Nenechává se moc rozptylovat věcmi okolo, což se jen tak nevidí. Většina mladých kluků chce věci hned. A jakmile jim něco není po chuti, ohrnou nos a volají agentům. Nenechají si nic vysvětlit, ale Tícha je přesný opak.“

Ticháčkovi i sedí, že doma na Kladně dostává vedle sebe vlastně svůj protiklad. Chris Martenet je kolos, ohromný chlap, který je vyložený pes obranář. Štěká i kouše, dopředu toho moc nevybalí, což nevadí. „Je dobrý dozadu, když to řeknu blbě, mám trochu volnost. Náš trenér mě podporuje, ať tvořím hru. Snažím se hodně bruslit a hrát celoplošný hokej. Myslím, že jsem se i trochu zlepšil do defenzivy,“ líčí menší bek. Se 175 cm připomíná Bedřicha Ščerbana, který v reprezentaci válel v 90. letech a měřil zhruba stejně

„Je hezký, když vidíte takhle talentovaného kluka, který chápe, co obnáší se posouvat dopředu,“ uznale přidává Smoleňák. „Vidím ho na ledě každý den a na svém limitu určitě není, může být daleko, daleko lepší, i když už teď je to vynikající hráč a pro nás nepostradatelný,“ ještě doplňuje. Mimochodem, o téhle chvále svého lídra Ticháček dopředu nevěděl. Ale když se stočila řeč na něj, hned roztáhl pusu k úsměvu: „Hrozně nám pomohl, opravdu. V kabině ho cítíte, pořád nám v dobrém něco říká, žene nás dopředu. Je super lídr.“ A jestli na něj zkusí nějaký vtípek? „Fórky hází pořád.“

Tady je zrovna jeden přátelský dloubanec. „Sedíme vedle sebe a taky mě často rozesměje, na pivě jsme spolu byli jako tým jen jednou,“ nadechne se Smoleňák. Ale pozor, mladík nepil: „Tícha jel na repre, tak si musel dát kofolu. Doufám, že jednou bude čas, abychom si spolu dali víc piv. Rád bych viděl, co dokáže pod parou. Snad bude jednou co slavit.“

Když zvážní, ještě přidá jeden důležitý hokejový postřeh: „On je náš hlavní bek. A upřímně, když vidím, co si na ledě dovolí, kolikrát kroutím hlavou. Čím víc minut dostává, tím víc mu roste sebevědomí.“

Kladno má v Ticháčkovi poklad, reprezentace nejspíš budoucnost, jestli jeho progres bude pokračovat ve stejném duchu. „Chybu někdy udělá, ale to mu nemáte za zlé. Má takový přínos a je pro nás tak důležitý, že i my jsme tady pro něj. Víte, kolikrát už něco vymyslel a vytáhl nás z bryndy?“ přidává ještě Smoleňák.

Když je vám dvacet a takhle o vás mluví o šestnáct let starší borec, víc si nemůžete přát.