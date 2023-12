Čachry s gólmany, místo Willa sparing ze Sparty. Rulík: Dalo se to řešit dřív

Ze sparing partnera účastníkem Švýcarských her. Gólman Sparty Josef Kořenář se může dočkat premiéry v seniorské reprezentaci • Jan Beneš / Český hokej

Josef Kořenář by se mohl dočkat premiéry v dresu seniorské reprezentace rovnou v O2 areně, kde chytá za Spartu • Jan Beneš / Český hokej

Sparťanský gólman Josef Kořenář se chystá na start Švýcarských hokejových her • Jan Beneš / Český hokej

Původní plán zněl jasně. U hokejové reprezentace se počítalo, že na začátku kempu bude přítomen brankář Dominik Pavlát a zkušenější Roman Will se přidá až po návratu z Finska, kde bojoval v Lize mistrů s Pardubicemi. Josef Kořenář byl zamýšlen jen jako sparing partner. Nakonec je ale situace jiná. Dvojka Sparty se stala součástí týmu pro Švýcarské hry namísto jedničky Dynama. „Asi se to dalo řešit dřív,“ uznal reprezentační trenér Radim Rulík.

Doplňovat se nebude, počítáme s hráči, které máme k dispozici od začátku srazu. Takto nyní zní postup realizačního týmu kolem trenéra Radima Rulíka před začátkem druhé reprezentační mise, kterou čeští hokejisté odstartují ve čtvrtek v O2 areně proti Finsku. Byť ještě kouč národního týmu nechtěl pochopitelně prozradit, který gólman se představí v brance před domácími fanoušky, je jasné, že půjde o jednoho z dvojice Dominik Pavlát – Josef Kořenář.

Ještě na začátku týdne měl být přitom součástí tandemu maskovaných mužů Roman Will . Na rozdíl od útočníků Romana Červenky a Davida Tomáška , které jejich kluby s velkými obtížemi uvolnily pro reprezentaci i před boji o semifinále Ligy mistrů, zkušený brankář na srazu chyběl.

V dresu Pardubic bojoval o postup na hřišti Lukko Rauma. Rulík s kolegy chtěli i tak vidět jedničku Východočechů, než se tedy rozhodli, že dají přednost původně sparing partnerovi Kořenářovi.

„Měli jsme takový standardní mítink mezi trenéry a realizačním týmem včetně manažerů a vlastně došlo k tomu, že společná týmová diskuze dospěla k tomu, že jsme přehodnotili původní záměr a rozhodli jsme se do turnaje vstoupit s hráči, kteří byli na kempu od prvního dne. Měli jsme tři brankáře k dispozici, pět pětek. Upustili jsme od toho, že by nás měl během turnaje někdo doplnit,“ vysvětloval Rulík po středečním tréninku v O2 areně.

Nabízí se otázka, proč se trenéři nerozhodli dříve než na pondělní poradě s realizačním týmem, když dopředu věděli, že Will prošvihne start kempu. K dispozici byla řada jiných kandidátů, například Dominik Frodl. Karlovarský fantom doufal, že by mohl chytat za reprezentaci, ale pozvánku nedostal. „Chytám tedy aspoň ryby v repre bundě,“ usmíval se v pořadu Extralife.

Rulík uznal, že variantu místo Willa mohli řešit dřív. „Asi se to dalo, ale neberte to z mé strany jako výmluvu. Samozřejmě někteří kluci přijeli ze států přímo na ten první den, ale to první sezení jsme měli až v pondělí po prvním tréninku, kdy jsme byli v Česku všichni pohromadě. Tam si k tomu každý řekl své a dospěli jsme k finálnímu rozhodnutí. Rozhodli jsme se pro hráče, kteří jsou na srazu,“ dodal osmapadesátiletý kouč, jehož čeká premiéra před domácím publikem.

Debutu v seniorské reprezentaci by se mohl dočkat také Kořenář a rovnou v hale, kde už druhou sezonu chytá za Spartu. S přepnutím z módu sparing partnera na účastníka podniku Euro Hockey Tour podle svých slov neměl problém. Rodák z Vystrkova u Humpolce je sice oproti o rok mladšímu Pavlátovi nováček, nervózní ale není. Nervozitu necítí o to víc, že se chystá na zápas v „domácím“ prostředí.

„Nějaká výhoda tam asi trochu bude. Navíc už nejsem zrovna nejmladší a na Spartu nám chodí taky dost lidí,“ ujistil Kořenář. „Jsem rád, že tady můžu být s kluky. Určitě si užiju každou minutu na ledě, ať už to bude trénink, zápas, nebo budu jenom na střídačce. Těší mě, že jsem dostal možnost tady být, i když jsou k tomu nějaké okolnosti.“