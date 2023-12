Rychlovského debut v reprezentaci: gól z kanceláře i památka na nose

PŘÍMO Z CURYCHU | Když vás čeká první zápas v reprezentaci, takhle nějak si všechno asi malujete. Co třeba dát rovnou gól? Ale prosím! Liberecký král brankoviště Jakub Rychlovský se uvedl na mezinárodní scéně výborně. Ve 26. minutě zlomil bezbrankový stav. „Premiéra z říše snů,“ přikývl. A hned dodal: „Hlavně jsem rád, že jsme zápas dovedli do vítězného konce. Švýcary hnali lidi, nebylo to snadné, ale my se semkli a všechno dotáhli,“ komentoval výhru 3:2 po prodloužení.