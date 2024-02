To je pech. Kaše je nemocný, nejede na Švédské hry a Rulík už má náhradu

Tomu se už nedá říci smůla, to je příliš měkký výraz. Ondřej Kaše přišel o další reprezentační turnaj, tentokrát nevyrazí na Švédské hry do Karlstadu, které startují ve čtvrtek duelem s domácími Švédy. Litvínovská hvězda onemocněla a trenéru Radimu Rulíkovi se na poslední chvíli omluvila. Místo něj obdržel povolávák liberecký křidelník Adam Najman.

Bratr Ondřeje Kašeho David tak na sever odletí sám, přitom si oba malovali, jak se bok po boku konečně předvedou v elitním dresu. Navíc měli hrát spolu v jedné formaci. „Je super, že to dopadlo nám oběma. Pro naši rodinu je to velká událost, rodiče a babičky a naši kamarádi, všichni se těší, až se na nás podívají. S bráchou si plníme další sen,“ pochvaloval si Ondřej Kaše v pondělním rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Povídání s litvínovským esem probíhalo v pátek, to se ještě starší z bratrského dua cítil celkem dobře. O víkendu však ulehl s chřipkou, v neděli necestoval do Liberce na extraligový zápas a v pondělí se definitivně omluvil.

„Ondra mi volal během nedělního zápasu, oznámil mi, že má chřipku. Po utkání jsem se spojil s Adamem Najmanem a řekl jsem mu, že existuje varianta, že by s námi letěl na turnaj do Švédska. S tím, že mu to potvrdím během dneška,“ líčil kouč Radim Rulík lapálii.

Čekalo se na Kašeho definitivní vyjádření. Zda bude moc absolvovat úvodní trénink v pražských Holešovicích. Což se nestalo.

„Kdyby Ondra v pondělí mohl na trénink, brali bychom ho. Ale vzhledem k tomu, že mi řekl, že se necítí dobře, rozhodli jsme se vzít stoprocentně zdravého hráče. A tím je Adam Najman,“ zrekapituloval Rulík. „Adam je mladý a univerzální hráč, poslední dobu hraje ve velmi dobré formě. Nominace je v jeho případě oprávněná.“

Být vše ideální, Ondřej Kaše hrál už listopadovou Karjalu nebo prosincový Curych. Jenže tehdy se Rulíkovi omluvil, že se vzhledem k dřívějším potížím (následky otřesů mozku v utkáních NHL atd.) necítí dobře a v pauzách potřeboval klid a volnější režim.

Vše směřovalo k nynějším Švédským hrám. A zase to padlo. Podle kouče reprezentace to však nedevalvuje Kašeho šance na případnou účast na květnovém šampionátu v Praze. „Úplně si to nemyslím,“ řekl doslova. „Bude záležet na zdravotní stránce, nicméně celá sezona probíhá v takovém duchu, že zdraví úplně pevné nemá. Chřipka je ovšem něco trochu jiného, všichni vědí, že tady teď řádí,“ doplnil Rulík.

Češi trénují v Praze do středy, poté se přesunou letecky do Karlstadu.