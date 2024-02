Rulík po Švédsku: Největší rozdíl. Mistry světa nevytvoříme za tři dny

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Švédi ukázali extratřídu, síla nabitého kádru přejela marnou českou snahu. Kouč Radim Rulík po jednoznačné porážce 1:4 s Tre kronor na úvod Švédských her v Karlstadu se pak zamyslel do větší hloubky než obvykle. Z jeho odpovědí vyšlo najevo, že zkrátka je potřeba vidět rozdíl mezi úrovní švédské SHL a českou extraligou. „Nepřesných přihrávek je v naší lize strašně moc, přitom tady je tempo daleko vyšší. Je to zkrátka o kvalitě hráčů,“ pustil se do obšírnějšího hodnocení.

Byl čtvrteční zápas zatím největší a nejtěžší zkouškou v sezoně?

„Takhle bych to asi nehodnotil, každopádně rozdíl mezi námi a Švédy byl v této sezoně zatím nejmarkantnější. Prvních dvanáct minut bylo z naší strany slušných, dali jsme vedoucí gól, pak Švédové přidali a my už na to nedokázali zareagovat. Neudrželi jsme se v útočném pásmu na kotouči, nepomohli jsme si přesilovkou, jen oslabení jsme sehráli slušně. Švédové byli celkově silnější, lepší bruslařsky i na kotouči, v útočném pásmu jsme se pak skoro vůbec neudrželi, v rychlosti jsme měli spoustu nepřesných přihrávek. Celkově hra z naší strany nebyla optimální. Proti nám hrál fakt silný tým, co jsem u týmu, ten rozdíl byl asi největší. Moc nám toho nedovolili.“

První střídání nevypadala špatně, nastala poté výraznější změna na straně soupeře nebo na té české?

„Oni přidali. A tím pádem měli navrch, byli prostě lepší, bruslařsky výborní. Neutíkal jim puk, dobře se pohybovali, dobře kombinovali. My jsme souboje ani tolik nevytvořili, a když ano, bylo strašně těžké je uhrávat. Zasloužená výhra Švédů.“

Aby to nevyznělo krutě, ale není tohle obrázek porovnání českého a švédského hokeje, kdy Tre kronor tu mají možná nejsilnější výběr za posledních pár let v EHT, zatímco my spíš zkoušíme a tudíž jim nemůžeme tolik čelit?

„Zvolili jsme tenhle výběr, chtěli jsme zkusit i další hráče. V přípravě máme nějakou filozofii, soupeř samozřejmě taky. Každopádně, my nemáme olympijské vítěze a mistry světa. Kdybychom je měli, asi by nastoupili. Já je tady nevytvořím za tři dny.“

Je svým způsobem dobře, že takový zápas přišel? Duel se spoustou studijního materiálu pro vás i pro hráče?

„Určitě. Pro mě, pro trenéry i pro hráče to bylo zrcadlo. Úroveň špičkových hráčů v Evropě je významná a často to jsou hráči, kteří v NHL nebo na mezinárodní úrovni měli a pořád mají potřebnou kvalitu.“

Bylo vidět na hráčích během utkání, že sami nevěří obratu? A jak to žilo na střídačce?

„Nemyslím si, že by tomu nevěřili, snažili se. Ale opravdu, soupeř byl lepší.“

Švédové rotovali dlouhé desítky vteřin v českém pásmu. Je na to vůbec obrana?

„Je. Vyrovnat se jim bruslařsky. Ale pokud jsou rychlejší o krok, je to těžší.“

A co nepřesnost v rozehrávkách? Velmi brzy hráči odevzdávali puky, přicházeli o ně.

„No tak se podívejte na extraligu, tam to uvidíte. Nepřesných přihrávek je v ní strašně moc, přitom tady je tempo daleko vyšší. A jen se to tu dokresluje. Je to zkrátka o kvalitě hráčů.“

Najdete nějakou skupinu hráčů, která v utkání se Švédy obstála?

„Přestože jsme prohráli, kluci měli snahu, úsilí, snažili se. Neviděl jsem tam, že by něco podcenili nebo do toho nešli naplno. Zápas tyhle momenty přináší. Puky uskakují nebo jsou přihrávky nepřesné v dané rychlosti. Navíc určitou roli hraje, že spolu v tomhle složení hrají poprvé. Vůbec bych neviděl problém v přístupu. Musíme uznat, že kvalita byla dnes na straně Švédů.“

Tabulka Švédských her:

1. Švédsko 1 1 0 0 0 4:1 3 2. Finsko 1 1 0 0 0 4:2 3 3. Švýcarsko 1 0 0 0 1 2:4 0 4. Česko 1 0 0 0 1 1:4 0

Tabulka EHT: