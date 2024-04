ONLINE: Česko - Německo. Hokejistky na MS hrají klíčové čtvrtfinále

České hokejistky v dnešním čtvrtfinále mistrovství světa v Utice usilují proti týmu Německa o třetí postup do bojů o medaile za sebou. Obhájkyně bronzu z minulých dvou šampionátů nastupují do zápasu jako favoritky, v této sezoně se s Němkami utkaly třikrát a vždy jasně vyhrály. Naposledy v únoru v Liberci zvítězily 7:1. Povede se jim to i dnes? ONLINE přenos sledujte od 19.30 na iSport.cz.