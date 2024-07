Šmíd o trénování dvacítky: Hokeji chci něco vrátit. O nabídce slyšel v Mexiku

Když trenér dvacítky Patrik Augusta musel řešit, komu svěří obránce, byl prvním, koho oslovil. „Zastihl mě na dovolené v Mexiku a docela mě překvapil. Jakmile byla pozice volná, řekl jsem, že to beru,“ líčil Ladislav Šmíd, jak se stal novým asistentem u juniorské reprezentace. Má hráčské zkušenosti z dvacetileté profi kariéry, z toho jedenáct sezon válčil v NHL. Trénuje v Kanadě, kam se šampionát vrací a kde působí spousta českých mladíků. I to může být výhoda.

Patrik Augusta ho vedl ještě jako hráče v Liberci, kde před dvěma lety končil. Teď se stal jeho pobočníkem. „Je to neskutečná příležitost,“ ocenil 38letý Ladislav Šmíd , který hrál na olympiádě, dvou mistrovstvích světa a zažil tři šampionáty dvacítek. V roce 2005 pomohl někdejší zadák vybojovat bronz, který zůstal do loňského stříbra poslední medailí, kterou čeští mladíci v této věkové kategorii vybojovali.

Ožívají s vaším nástupem i staré vzpomínky, když jste za dvacítku hrál vy sám?

„Určitě. Čekání bylo hrozně dlouhé a jsem rád, že se udělaly další medaile. Není to jednoduché, je tam spousta dalších týmů, které chtějí vyhrát. A jsou země, které se každý rok zlepšují, pumpují do sportu peníze a zvedají se. Není to už jen o pěti týmech, které dřív dominovaly. Okruh se rozšířil a v turnajích už to není sranda. Každý může porazit každého a s každým taky prohrát.“

Jak si užíváte novou roli trenéra?

„Moc. Jsem rád, že jsem tady. Je to neskutečná příležitost. Chci poděkovat Patriku Augustovi, že mi ji dal. Jsme na začátku, ale moc se na sezonu těším. V téhle věkové kategorii není nic lepšího než mistrovství světa, kluky připraví na dospělý hokej. Byl jsem na třech a jednou jsme vyhráli bronz. Vzpomínky mám až doteď a budu je mít do konce života.“