Sešup ruské hvězdy. V NHL už ho nechtějí, KHL otevírá bohatou náruč

Když táhl Washington za historicky prvním Stanley Cupem, mnozí z něj byli paf. Dvaatřicet kanadských bodů v play off NHL? Wow, naprostá extratřída! Takto o tehdy šestadvacetiletém útočníkovi básnili spoluhráči, experti i soupeři. Za šest let se ale věci změnily. Po několika aférách Jevgenij Kuzněcov hokejově uvadá, nyní navíc definitivně končí v NHL a míří zpět do Ruska.