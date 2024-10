Šlégr jako GM? Nebyl kandidát číslo jedna. Ale konečně role, která mu sedne

„Nemyslím to zle, ale konečně se vrací k tomu, čemu rozumí,“ říká v Prvním dojmu Horák. A líčí okolnosti jeho angažování. „Co vím, nebyl kandidát číslo jedna, což asi dává logiku. Hlavní byl Martin Straka, ale dalo se tušit, že vzhledem k vytížení v Plzni a dalších výkonných funkcích by toho bylo na něj moc. Patrik Eliáš je každý den na Slavii, ve hře byl i Milan Hejduk.“

I když ale Šlégr nebyl na samém vrcholu žebříčku, podle redaktorů jde o dobrou volbu. „Je to ikona českého hokeje. Dobré rozhodnutí, solidní východisko,“ myslí si Horák. „Je to role, ve které bude schopný,“ shrnuje Pavel Ryšavý. „O hokeji ví spoustu věcí, čtu to i tak, že se tím posiluje role trenéra Radima Rulíka. Nevnímám ho jako někoho, kdo by mu do toho chtěl kecat.“

Jaké má Šlégr plány ve funkci generálního manažera a proč mu bude tato funkce sedět? V čem jsou největší kvality Jiřího Šlégra pro hokej? V čem může naopak být úskalí pro jeho funkci po vítězném mistrovství světa? Podívejte se na celý První dojem Zimáku na zimakpodcast.cz a v sekci iSport Premium!