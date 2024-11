Reprezentační záskok Kunc: Splněný sen! Rulíkovo číslo jsem doteď neměl

Z původních dvou nováčků jsou tři. Po vypadnutí útočné dvojice Filip Zadina a Jiří Smejkal obdržel pozvánku do reprezentace dodatečně náhradník z Olomouce Michal Kunc (24). Nastoupit by měl přinejmenším v neděli se Švýcary. „O nominaci mi napsal pan Rulík, hned jsem mu volal. Bylo to hektické,“ popsal hanácký dělník ledu.