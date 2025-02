Další dvě MS bez Ruska. Nepřišlo nic, co by změnilo situaci, řekl Bříza

Rozhodnutí znamená, že Rusko si nezahraje ani na mistrovství světa 2026 v Curychu a Fribourgu. Bude se jednat o jeho pátou neúčast na světovém šampionátu v řadě. Ruský tým byl spolu s běloruským vyřazen z turnajů po invazi na Ukrajinu v únoru 2022.

IIHF se jako nadnárodní organizace nesmí rozhodovat na základě politiky. Jediné, o co se může opřít, jsou otázky bezpečnosti a zdravého prostředí turnajů, které za současného stavu nelze zaručit. Toho se drží tři roky, platnost opatření prodloužila o další rok. „Nenastal žádný nový vývoj, který by totálně změnil situaci. Nepřišlo nic, co by v tomto ohledu měl council vzít v úvahu,“ řekl deníku Sport po zasedání Rady IIHF první viceprezident Petr Bříza.

Putinova válka pokračuje, dál umírají lidé. Na základě analýz, které si IIHF nechala vypracovat, to přináší i další rizika. Rusové však důvody zpochybňují. Vystupují sebevědomě, jako by se nic nedělo.

Bure: Rozhodnutí napadneme u soudu

„Chtějí držet náš tým mimo kvůli obavám o bezpečnost. Tenhle argument je ale slabý. Více než 50 našich hokejistů hraje NHL. Na mezinárodním poli závodí naši plavci, šachisté a další sportovci. A žádné incidenty kolem nich nejsou,“ řekl bývalý útočník Pavel Bure a člen Rady IIHF pro ruský server Sport Express.

„IIHF náš tým bude muset přijmout zpět, protože bez Ruska je úroveň mistrovství světa mnohem nižší. Toto rozhodnutí napadneme u soudu a v každém případě dosáhneme svého,“ pohrozil Bure. Za tři roky, co jsou Rusové vyloučeni z mezinárodních soutěží, však k soudu nešli. Sami asi vědí, že nemají šanci vynutit si účast tímto způsobem.

Podle Bureho vyjádření přesto došlo k posunu. „Dosáhli jsme toho, že si partneři vyslechli naše stanovisko. To nám předtím nebylo umožněno, ani jsme nesměli na jednání,“ uvedl pro Sport Express. Ani to není pravda.

„Pavel Bure je zvoleným členem Rady, což znamená, že má právo být připojený k jednání online. Ovšem ve chvíli, kdy se hlasuje o jakékoli záležitosti týkající se země, odkud člen Rady pochází, je z hlasování vyloučen. To platí pro každého,“ upřesnil Petr Bříza.

V prvních letech po vpádu na Ukrajinu se Bure nepřipojoval vůbec. Na jednáních se navíc probíraly analýzy a dokumenty týkající se právě Ruska a Běloruska. Až nyní Rusové poprvé požádali, že by u jednání chtěli být přítomni, aby vyjádřili své stanovisko. „Kdyby takový požadavek vznesli dřív, byli by vyslyšeni. To je běžný postup,“ dodal Bříza.

Verdikt IIHF se týká šampionátů mužů i žen, ale zatím se nevztahuje na olympijské hry 2026. Osm týmů se nasazuje podle pořadí v mezinárodním ratingu, kde by za normálních okolností Rusku patřilo druhé místo za Kanadou. Devátým účastníkem bude pořadatelská země, v roce 2026 tedy Itálie, a dále tři nejlepší celky z kvalifikace, kterou organizuje IIHF. Pokud Rusové na zimních hrách nebudou, nastoupila by Francie jako první čekatel.

Tady záleží na postoji Mezinárodním olympijském výboru. Zatím platí rozhodnutí, které se vztahovalo už na letní olympiádu v Paříži. Mohli tam startovat pouze individuální sportovci, ruské kolektivy nikoli. Tak to platí i nadále.

Rada IIHF bude situaci nadále sledovat, přičemž nejzazší termín, kdy bude možné určit, zda je bezpečné zařadit Rusko a Bělorusko znovu od sezony 2026/27, určí letos v květnu před výročním kongresem IIHF. Na šampionátu v Dánsku a následně Švýcarsku však Rusové hrát nebudou.