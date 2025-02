SESTŘIH: USA - Finsko 6:1. Americká show na 4 Nations, řádili Tkachukovi

Američané od začátku diktovali tempo hry, první gól ale dali Finové. Přečíslení tři na dva zakončil střelou z úhlu Henri Jokiharju. Vedení Finsku vydrželo pouze tři minuty, poté srovnal Brady Tkachuk.

Do vedení se Američané dostali v závěru druhé třetiny, kdy Matthew Boldy tečoval pokus Brocka Fabera. Dominance výběru USA se ukázala až ve třetí třetině, kdy pojistil výhru čtyřmi zásahy.

„V prvních dvou třetinách jsme byli blízko tomu, jak bychom chtěli hrát. Bojovali jsme, byli jsme pro soupeře nepříjemní a měli jsme několik dobrých pasáží. V úvodu třetí části nám ale odskočili a bylo to pryč,“ litoval finský kapitán Aleksander Barkov.

První gól ve třetím dějství dal hned po 15 sekundách Matthew Tkachuk, který v přesilové hře nachytal gólmana Juuseho Sarose ranou z kruhu. Po 11 sekundách kapitán Auston Matthews posunul puk na Jacka Guentzela a ten zvýšil na 4:1.

Špatný vstup do třetí třetiny rozhodl

Dva góly během 11 sekund na mezinárodním turnaji pořádaném NHL padly teprve podruhé v historii. Guentzel a starší z bratrů Tkachukových napodobili krajana Joela Otta, který na Kanadském poháru v roce 1991 vstřelil rovněž dvě slepené branky. Shodou okolností se mu to povedlo také v zápase proti Finsku.

Nevydařený vstup Finů do třetího dějství korunoval ve 43. minutě Brady Tkachuk, který skvělým blafákem zakončil rychlý protiútok. Konečnou podobu výsledku dal v 52. minutě při přesilové hře Matthew Tkachuk. „Špatný vstup do třetí třetiny nás stál zápas. Už jsme nenašli sílu na to, abychom s tím něco udělali,“ přiznal Barkov.

Spojené státy se díky výhře 6:1 vyhouply do čela turnajové tabulky. „Na ten turnaj jsem se hrozně těšil a po prvním zápase musím říct, že to byl jeden z mých nejlepších hokejových zážitků v životě,“ řekl Matthew Tkachuk, který ke dvěma gólům přidal asistenci a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Svou formu by rád prodal i ve druhém zápase turnaje, ve kterém Spojené státy vyzvou Kanadu. „Bude to můj největší zápas v životě,“ uvedl mladší z bratrů Brady. „Nebude to souboj jen na ledě, ale i v hledišti. Moc se na to těším,“ dodal.

Montreal - Hokejový Turnaj čtyř zemí:

USA - Finsko 6:1 (1:1, 1:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 11. B. Tkachuk (Boldy, Werenski), 38. Boldy (Faber, Connor), 41. M. Tkachuk (Werenski, Guentzel), 41. Guentzel (Matthews, Hughes), 43. B. Tkachuk (Eichel, M. Tkachuk), 52. M. Tkachuk (Werenski, Eichel) – 8. Jokiharju (Granlund, Määttä). Rozhodčí: McCauley, Hebert - Murray, Murchison Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 21.105.

Sestavy:

USA: Hellebuyck (Oettinger) – Slavin, Fox, Werenski, McAvoy (A), Hanifin, Faber – Tkachuk (A), Eichel, M. Connor – Hughes, Matthews (C), Guentzel – Boldy, Miller, B. Tkachuk – Larkin, Trocheck, Nelson. Trenér: Mike Sullivan.

Finsko: Saros (Lankinen) – Mikkola, Lindell, Määttä, Jokiharju, Välimäki, Matinpalo – Rantanen (A), Barkov (C), Lehkonen – Laine, Aho, Hintz – Granlund (A), Lundell, Luostarinen – Armia, Haula, Teräväinen.Trenér: Antti Pennanen.