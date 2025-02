Finsko - Kanada 3:5. Bude zámořské finále. MacKinnon: Děsivý konec

Kanada porazila Finsko a postupuje do finále turnaje 4 Nations • Profimedia.cz

Po prohrané řežbě se Spojenými státy už jim někteří fanoušci spílali a pomalu skládali truchlivé tóny. Upachtěné dva body ve dvou zápasech? Mizérie. Pro partičku sestavenou z nejzvučnějších jmen NHL zkrátka proklatě málo. Kanaďané se museli rvát naplno až do posledního skupinového duelu, v němž si to o postup do finále napřímo rozdali s Finskem. Senzace se ale i přes dramatický závěr nekonala, hokejová velmoc outsidera porazila 5:3. Finálový večer v bostonské TD Garden obstará očekávaná partie mezi Kanadou a USA.