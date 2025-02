Pichlavý Hagel i další silná slova, řežba č. 2 budí zájem. Pomůže Hughes?

Víkendové střetnutí ani zdaleka nebylo klíčové. I proto překvapilo, s jakou vervou se do něj obě strany pustily. Už po dvou sekundách se muselo přerušovat, když Matthew Tkachuk s Brandonem Hagelem zahodili rukavice, aby se poprali. Sotva padlo další buly, Brady Tkachuk si vyhlédl Sama Bennetta a „bum bum“ podívaná pokračovala. Po první střele na bránu přidali pěstní vložku i Colton Parayko s J. T. Millerem.

Události z úvodu dodaly letité zámořské rivalitě ještě větší grády. Utkání v Montrealu, doupěti kanadského hokeje, ovládli Američané. Sice padly jen čtyři branky, odborníci se však shodovali: „Takhle mají vypadat zápasy těch nejlepších.“

Olej do ohně poté přilila vyjádření, v nichž bratři Tkachukovi připustili, že bitky si prostřednictvím skupinových chatů dopředu domlouvali. „My nepotřebujeme nic iniciovat, my hrajeme pro svou vlajku a svou zemi, nikoliv pro kamery,“ vrací úder před finále Kanaďan Hagel.

SESTŘIH: Finsko - Kanada 3:5. Dvougólový MacKinnon poslal Javorové listy do finále 4 Nations! Video se připravuje ...

„Je legrační, jak si před turnajem všichni mysleli, že tyto zápasy budou podobné all-star víkendům. Vzpomínám si, když jsem si říkal: 'Jestli tohle je něco jako all-star, tak budu strašně mimo, protože hlavou prorazím zeď',“ směje se Hagel.

Že by se ale podobně ostrý vstup opakoval i ve finále, to si kanadský forvard Bennett nemyslí: „Nikdy neříkej nikdy, ale nepředpokládám to. Teď půjde jenom o vítězství. Nebude to o tom, kdo bude tvrdší a druhého zastraší. Hlavním cílem je vyhrát.“

Hokej čekal osm a půl let, až NHL vypustí do mezinárodní konfrontace to nejlepší, co si hýčká. Hvězdné výběry Kanady a USA se naposledy potkaly na Světovém poháru v roce 2016, kdy v Torontu zvítězily domácí Javorové listy 4:2 i díky dvěma brankám Matta Duchenea. Také v dávnější minulosti byla Kanada lepší. Jak v semifinále Zimních olympijských her 2014, tak ve finále ZOH o čtyři roky dříve doma ve Vancouveru.

Turnaj 4 Nations Face-Off si okamžitě získal popularitu. Podle údajů NHL sledovalo první střet zámořských gigantů 10,1 milionu diváků v celé severní Americe, což je o 203 procent víc, než na posledním Světovém poháru. Sports Media Watch uvedlo, že se jednalo o nejsledovanější hokejový zápas, s výjimkou finále Stanley Cup, za posledních šest let.

Zdravotní problémy USA

Finálová čísla pravděpodobně ještě víc nabobtnají. Utkání láká i ve Spojených státech, které ale počítají zraněné a nakřáplé hráče. Proti Švédsku absentovali Charlie McAvoy, Auston Matthews a Matthew Tkachuk, po pěti střídáních pak odstoupil Brady Tkachuk. Zatímco urputné bratrské duo by stejně jako Matthews mělo být v pořádku, klíčový bek bostonských Bruins s jistotou nebude. Kvůli infekci pocházející ze zranění v horní části těla musel McAvoy do nemocnice.

Jak Američané zalepí vzniklou díru?

V zámoří se nejčastěji skloňuje jméno Quinna Hughese. Hvězdného beka, jemuž turnaj utekl vinou nespecifikovaného zranění. Kouč Mike Sullivan musel nejčerstvějšího držitele Norrisovy trofeje s těžkým srdcem škrtnout. Hughes se ale už dostává zpět, ve Vancouveru trénuje v bezkontaktním dresu. Chystá se směrem k finále velká pomoc?

Zatím ne, je tam totiž jeden velký háček. Američané mají k dispozici šest zdravých obránců. Pokud se nikdo z nich nezraní či neonemocní, Hughes se do hry nevrátí. „Pravidla jsou pravidla,“ krčí rameny pětadvacetiletý bek.

„Dlouho jsem se na turnaj těšil, bylo extrémně těžké ho vynechat. Samozřejmě ale nechci, aby se někdo zranil. Rád bych hrál, avšak šestice obránců, která tam teď je, nás dostala do finále. Tito kluci si zaslouží hrát,“ ví Hughes.

V případě nouze je připraven pomoct. „Uvidíme, co bude. S týmem jsem v kontaktu,“ ujišťuje. Velké finále je na programu v noci ze čtvrtka na pátek, úvodní buly padne ve 2:00 SEČ.