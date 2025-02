Tkachukové, Matthews i McAvoy OUT. Kouč: Jsou zranění. Budou na finále?

Závěrečný zápas ve skupině měl podle původních předpokladů rozhodnout o druhém finalistovi, jenže na turnaji 4 Nations Face-Off bylo nakonec všechno jinak. Zatímco Američané si místenku mezi dvěma nejlepšími zajistili už po dvou duelech, Švédy dostala ze hry porážka Finů proti Kanadě. V utkání o čest ale hokejisté Tre Kronor slavili, oslabeného favorita sekli 2:1. „Všichni jsme odvedli skvělou práci. Udělali jsme vše, co jsme potřebovali, abychom vyhráli,“ těšilo obránce Erika Karlssona.

Švédové při sledování utkání mezi Kanadou a Finskem věděli, že pokud se rozhodne po šedesáti minutách, kvůli horším vzájemným duelům s Kanadou (3:4 v prodloužení) i Finskem (3:4 v prodloužení) nepostoupí.

A přesně to se stalo. Byť Finové v závěru sahali po senzačním vyrovnání, gólem do prázdné branky je definitivně poslal domů Sidney Crosby. Kanada si výhrou 5:3 zajistila postup do očekávaného finále s USA, evropským zástupcům zbyly jen oči pro pláč.

O čest hrající Švédové si tak mohli dovolit nechat odpočívat Miku Zibanejada, Rickarda Rakella a brankáře Linuse Ullmarka s Filipem Gustavssonem. Poprvé v turnaji tak do klece naskočil Samuel Ersson. Gólman Philadelphie kryl dvaatřicet ran, inkasoval jedinkrát. Stal se hlavním strůjcem ubojovaného vítězství 2:1, byť už v první minutě jej Chris Kreider přivítal gólem.

Manko poté chytrou tečí smazal Gustav Nyquist, aby v závěru první části rozhodl Jesper Bratt. Další branky už nepadly, velký tlak v powerplay Američanům nestačil. „Není snadné se na takový zápas připravit, zvlášť když víte, že navenek nemáte o co hrát. Všichni jsme ale nesmírně hrdí, že za národní tým a tři korunky můžeme nastoupit,“ měl jasno Erik Karlsson.

„Obléknout si tento dres je pro mě, a také pro každého kluka tady, výjimečné,“ souhlasil Bratt. „Ukázali jsme, jak turnaj zakončit nejlepším možným způsobem. Tento zápas už pro vývoj nic neznamenal, naše země ho však chtěla vyhrát.“

Američané řeší před finále, které je na programu v noci ze čtvrtku na pátek, trable. Zdravotní komplikace zastavily Charlieho McAvoye, Austona Matthewse a Matthewa Tkachuka. „Charlie je teď mimo kvůli zranění v horní části těla. Auston byl trochu víc naražený. Spíše bych měl říct, že dostal ránu,“ komentoval kouč Mike Sullivan. „V průběhu dalšího dne budeme mít víc informací.“

Zámořský celek proti Švédům nepostavil ani čtyři kompletní útoky. Navíc dohrával bez Bradyho Tkachuka, jenž v 6. minutě upadl a narazil do tyče. Přitom v předchozím střídání dal o sobě vědět, když vytáhl dva tvrdé hity. Nakonec na ledě zapsal jen pět intervalů, poté už zůstal v šatně. „Měl zranění v dolní části těla, proto jsme ho z preventivních důvodů drželi mimo. Těsně po zápase jsem od něj ještě nedostal informaci, takže uvidíme, jak zareaguje. Ale nepředpokládám, že by nastal problém,“ hlásil Sullivan.

„Není snadné, když takového hráče ztratíte tak brzy. Ještě ve chvíli, kdy prohráváte. Snažili jsme se minuty rozložit, aby nikdo neměl až moc velké vytížení,“ popsal šestapadesátiletý kouč.

Švédsko - USA 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Nyquist (Karlsson, Arvidsson), 20. Bratt (Nylander) - 1. Kreider (Werenski, Eichel). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 17.850.

Sestavy:

Švédsko: Ersson - Brodin, Hedman, Karlsson, Forsling, Andersson, Dahlin, Ekholm - Nylander, Carlsson, Bratt - Raymond, Eriksson Ek, Kempe - Pettersson, Lindholm, Forsberg - Arvidsson, Nyquist. Trenér: Sam Hallam.

USA: Oettinger - Sanderson, Werenski, Fox, Hanifin, Faber, Slavin - Kreider, Eichel, B. Tkachuk - Hughes, Miller, Guentzel - Boldy, Larkin, Nelson - Connor, Trocheck. Trenér: Mike Sullivan.