Pohled na ženský hokej se od OH změnil, říká Přibylová. Ať nás berou podle toho, co umíme

Český hokej je uznávaná značka, to se dávno ví. Ale není radno ji spojovat pouze s chlapy a juniory, protože hlas úspěšných dam a slečen ve světové konkurenci je čím dál zvonivější, díky získaným medailím blyštivější. Že tady máme silnou skupinu zarputilých bojovnic, dokazuje i nová kampaň Fortuny a Českého hokeje s důrazným názvem „Puck-off předsudkům“. Ta si dává za cíl poukázat na značnou nerovnost ve vnímání mužského a ženského hokeje. Na zdejší poměry ostrý a přímý název kampaně dává tušit, že chce zakořeněné stereotypy rozcupovat. Vendula Přibylová patří mezi silné hlasy tažení.

Věříte tomu, že za pět let bude ženský hokej vnímán úplně jinak než doposud?

„Určitě. V mých očích se náhled na ženský hokej začal měnit po poslední olympiádě, získaly jsme pozornost, dostaly se do povědomí fanoušků a vůbec veřejnosti. Přichází domácí mistrovství světa, které nás v tomto směru zase posune. Přijdou lidi, zápasy budou přenášené přímými přenosy televizí, šampionát se koná u nás, mít ho doma nás opět dostane dál. Pomůže k tomu, že za vámi zmíněných pět let se ocitneme zase někde jinde.“

Jedna věc je zájem okolí, druhou infrastruktura. Tuzemská ženská liga potřebuje oživit, přidat, aby i ona se dostala do světla zájmu širokého okolí. Hrajete ve Švédsku, jak vychází česká liga v porovnání s elitní evropskou?

„Co se celkové profesionality a vůbec zázemí týká, srovnávat obě soutěže zatím nelze. Tereza Sadilová (GM reprezentace) to říká správně. Nejprve je zapotřebí odchytit holky ve správném věku, zásobit naši ligu kvalitními hráčkami a celkově zvyšovat úroveň jejich dovedností. Tak, abychom měli co největší hráčský příjem do naší nejvyšší soutěže. Pak se její úroveň bude zlepšovat.“

Hokej jste měla ráda odmala, prožívala jste dilema, zda má smysl věnovat mu veškerou energii, když poměry v českém hokeji nebyly pro děvčata nejpřívětivější?

„Když nad tím teď přemýšlím, já to asi takhle nevnímala. Nedívala jsem se do budoucna, co bude, nebude. Zkrátka jsem dělala, co mě bavilo – hrála hokej, chodila na zimák. Od pěti let jsem trávila každý den na stadionu, takhle jsem to měla nastavené a přišlo mi to v pohodě, patřilo to ke mně. Měla jsem kde hrát, byla jsem součástí klučičího týmu. Zásadní pro mě bylo dokončit doma střední školu. Až s mými začátky ve výběru do 18 let jsem zjistila, že se mi otvírají dveře do jiného světa. A že se s hokejem můžu dostat i do Států na univerzitu. Přišla nabídka, po níž jsem skočila a jsem za ni dodnes vděčná. Bez téhle cesty si nedokážu svou kariéru představit. Dalo mi to šanci vystudovat vysokou školu (psychologii) a zároveň možnost oddálit skok do života, v němž se hokejem budu sama živit. Vážně si dnes nedokážu představit, že by nabídka na studium a hraní v NCAA nepřišla.“

Vynikající hokejisti se sportem uživí, co vynikající hokejistky? Kampaň Fortuny ukazuje málo překvapivý závěr, že muži jsou v rámci finančního ohodnocení úplně někde jinde.

„Upřímně, jelikož nepatřím mezi hokejové superstars, hokejem si nevydělávám velké peníze, ale ve Švédsku se díky němu uživím. Pro mě ten benefit spočívá v tom, že můžu žít a fungovat v zemi, kterou jsem si zamilovala. Chtěla bych ve Švédsku zůstat, tak uvidíme, zda to bude možné.“

Jednou i v roli trenérky?

„Umím si představit, že se posunu tímto směrem. V nároďáku a i celkově nepatřím k nejmladším hokejistkám a realita je taková, že ženy končívají s profesionálním hraním dřív než muži.“

Švédsko patří i k mým oblíbeným zemím, ale spíš vnímám přírodu, města, stadiony. Vy znáte tamní obyvatele nablízko. Sedí vám?

„Úroveň švédské společnosti je trochu jiná než u nás. Ale zdaleka nejde jen o to. Jak říkáte, i ta příroda. Žiju celkem na severu (Örnsköldsvik), kde bývá dost zima a tma, město je poměrně malé, zato vyloženě hokejové. Hokej má obrovskou tradici, z klubu vzešla spousta světových jmen jako Peter Forsberg, bratři Sedinové nebo Näslund. Jen je škoda, že muži sestoupili z nejvyšší soutěže.“

Jak vedle mužského týmu MODO funguje ten váš? Je znát, že má do jisté míry stejnou váhu?

„Naše organizace se nám snaží každým rokem vylepšovat podmínky. Jasně, nedostává se nám takové popularity jako mužskému týmu, ale marketingová podpora běží a funguje. Klub se snaží, abychom měly při zápasech co největší podporu. Dávají nás na sociální sítě a podobně.“

Jste v rámci logistiky propojeni s áčkem MODO, nebo si každý jedete svoje?

„Právě, že propojeni příliš nejsme. Bavili jsme se o tom na mítinku s šéfy, oni se snaží cílit na trochu jiné skupiny lidí v případě mužského a v případě ženského týmu. Společné míváme autogramiády, jinak zápasy jejich a naše bývají v jiné dny. Proto, aby oni měli zvláštní pozornost.“

Jaké je vaše publikum v MODO?

„Chodí na nás rodiny s dětmi, zápasy jsou ve stylu family friendly. Na tohle zrovna cílí hodně.“

Jak na vás zapůsobila severoamerická NCAA a život hrající vysokoškolské studentky v USA?

„Amerika je jiný svět, lidi fungují zcela odlišně, než je zvykem u nás. Už jen fakt, že studujete na vysoké škole a navíc sportujete, vás v tamní hierarchii společnosti posouvá výš. Takhle to mají dané. Mnoho lidí vás vnímá jako součást smetánky, dostáváte stipendium, k čemuž patří velký respekt, až obdiv okolí. Vysokoškolský sport je lokálními institucemi ohromně podporovaný, fanoušky jakbysmet. Běžní lidi v Americe jsou nadšení z vysokoškolských sportovců.“

Vendula Přibylová Narozena: 23. března 1996 (29 let) v Olomouci

Pozice: útočnice

Kariéra: Olomouc U16 (2011-13), Karviná (2011-16), Šumperk U18 (2014-16), University of Maine/NCAA (2016-20), AIK (2020-22), MODO Hockey (2022-?) Bilance v NCAA: 129 zápasů, 60 bodů (29+31)

Bilance ve švédské SDHL: 155 utkání, 68 bodů (33+35)

Bilance v reprezentaci: 158 zápasů, 66 (33+33) Největší úspěchy: bronz na MS 2022 a 2023, účast na ZOH 2022, finále SDHL 2023/24

V čem především je pro ženu hokej přitažlivým sportem?

„Baví mě hra jako taková. Vypnete, oprostíte se od všech věcí okolo a vnímáte jen to, co se děje na ledě, řešíte, co a jak zahrát, kam půjde puk, kam vy. Hokej je skvělý sport, patří k tomu samozřejmě i kabina, lidi okolo. Kdo to nezažil na vlastní kůži, nepochopí to. Je to paráda.“

Velká paráda se čeká od vás při MS, celá akce vyhlíží jako happening českého ženského hokeje. Doteď jste se málokdy ocitly pod tlakem velkého očekávání, což se změní. Vnímáte to?

„Doufám, že na nás tlak nedolehne, a pokud ano, tak jen tím správným způsobem. Věřím, že tlak okolí pro nás bude vyloženě motivační. Vytváříme si ho samy na sebe, o to víc po loňském mistrovství, kdy jsme prohrály medaili v závěrečných nájezdech. To už nechceme zažít. K medailím jednoznačně směřujeme a já doufám, že podpora lidí nás k tomu ještě víc povzbudí. Ale rozumím tomu, že zvýšená pozornost médií a dění na sociálních sítích může být i částečně svazující.“

Chlapi před velkou akcí pokaždé mluví o důležitosti dobré party, máte to stejně v dámském týmu?

„Určitě. S většinou holek se známe kolem deseti let, máme zaběhnutou partu, v níž to funguje. Nikdy mezi námi nevyvstal problém. Na naši partu určitě budeme sázet.“

Světlo světa spatřila zámořská PWHL, v jistém smyslu obdoba NHL. Není vám líto, že neodstartovala dříve a třeba po studiích jste se na její půdu mohla vydat?

„Beru to tak, že celý projekt musel projít nutnými procesy. Trvalo to pár let, asi to tak mělo být. Jsem ráda, že soutěž vůbec vznikla, a jsem zvědavá, kam se liga bude v příštích letech posouvat.“

I na vzniku PWHL je znát, že doby, kdy na sebe některé sportující ženy upozorňovaly formou fotografií či kalendářů s lehce lechtivými fotografiemi, je nenávratně pryč.

„Sexualizace ženského sportu se mi moc nelíbí, mám za to, že bychom měly být vidět hlavně jako sportovkyně. Člověk tady nedře pět hodin proto, aby obdiv sklízel někdo, kdo sám sebe ukáže světu v plavkách, ačkoli dělá úplně jiný sport. Rády bychom připoutaly pozornost druhých tím, co umíme a dokážeme, ne tím, jak vypadáme.“

Jak bude znít motto kabiny českých lvic pro mistrovství světa? Co útok na zlato?

„O tom se v kabině budeme teprve bavit. Každopádně nechceme končit turnaj bez medaile.“

Medaile přišly s nástupem trenérky Carly MacLeodové, co hlavně vám dala ze své osobnosti?

„Carla má výhodu v tom, že si kariéru prošla jako výborná hráčka. Ví, o co se jedná, jaké nároky je třeba mít, všechno si prožila během své éry v kanadské reprezentaci. Zná zákony kabiny, dokáže ji vést, moc dobře ví, o co se hraje. Pro nás je to skvělá osobnost v čele. Zároveň jí hraje do karet neznalost českého jazyka, lecčemu nepotřebnému se může vyhnout. Třeba mediálnímu tlaku.“

A vy si kolikrát nemusíte dávat pozor na pusu.

„Jo, jo…“ (usmívá se)

MS žen v Českých Budějovicích