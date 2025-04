Nemáme se za co stydět, říká Kaltounková po Kanadě. Jak oslavila narozeniny?

Dlouho jste s Kanadou hrály vyrovnanou bitvu, nakonec jste si odnesly vysokou porážku. Jaký to byl zápas?

„Docela náročný, Kanaďanky jsou silné a urputné, ale vlétly jsme na ně docela dobře. Hrály jsme 45 minut hokej, který jsme chtěly hrát. Dvanáct minut nám to trošku odešlo. Ale nemáme se za co stydět, ukázaly jsme, že když hrajeme českým srdcem a jedna pro druhou, tak to jde. Musíme se na to soustředit, jakmile půjdeme do čtvrtfinále a na další zápasy.“

Kde se zápas zlomil, že Kanada najednou nastřílela tři góly za 58 sekund?

„Odstoupily jsme trochu od naší hry. Asi zbytečně. Můžeme se z toho jedině poučit. Podíváme se na zápas, vezmeme z toho pozitiva i negativa, abychom se poučily a šly dál.“

Po zápase s Finskem bylo na týmu vidět naštvání z výkonu. Teď ho nevidím.

„Ukázaly jsme si, jak dokážeme hrát. Když hrajeme srdcem, jde to. Jakmile nastolíme naši hru, pak tým funguje. Ale jakmile se to sesype, nesmíme se tomu poddat, musíme se znovu povzbudit a pokračovat dál ve výkonu.“

Úvod utkání vám vyšel. Zaskočily jste Kanadu forčekinkem a agresivitou?

„Myslím, že jo, nečekaly to. Hlavně fyzickou hrou, ony moc nechtějí, abychom jim hrály do těla. To byl náš cíl do zápasu. Zvládly jsme to skvěle, moc se jim to nelíbilo, ukazovaly frustraci. Za to jsme byly rády, pomohlo nám to.“

Rozhodčí vám dovolily hrát tvrdě, měly volnější metr. Pomohlo to atraktivitě hry?

„Bylo to fajn. V PWHL se hraje dost do těla, i mezinárodní hra by se tak měla řídit. Jedině dobře, ještě víc to přitáhne publicitu k ženskému hokeji. Nás to baví, nechceme chodit na trestnou, chceme hrát fyzicky, užít si to. To, že jsme ženy, neznamená, že nemůžeme hrát do těla, že to neumíme, nebo nás to bolí o něco víc než chlapy.“

V utkání jste dala dvě tyčky. Co scházelo, aby puky skončily v bráně?

„Chybělo trochu štěstí, ale s tím nic neuděláte. Jeden den to tam padne, druhý den to tam nepadne. Holky mi to tam hezky dávaly, já se snažila to tam dát, ale jsou to neovlivnitelné věci. Zrovna góly na takových turnajích je hrozně těžké dát. Když to tam padne, jsem jedině ráda, když to tam nepadne, nemůžu se nad tím moc pozastavovat. Musíme jít dál.“

Jak se oklepat z nepovedeného závěru?

„Každý individuálně. Řekly jsme si něco v šatně, abychom z toho šly pozitivně. Trošku něco na poučení, ale každá si to musí individuálně přebrat v hlavě a nesmí věšet hlavu. Vyspíme se, nový den a jdeme do čtvrtfinále.“

Zápas s Kanadou se hrál v den vašich 23. narozenin. Stihla jste je oslavit?

„Jo, realizační tým mi koupil dort, takže jsme sfoukly svíčky a holky mi popřály v šatně. Bylo to fajn, venku čekali i naši s překvapením. Bylo to hezké, takové zpestření. Ale radši bych měla tři body ze dneška, nebo aspoň trošku lepší skóre než 1:7. Ale nemáme se za co stydět.“

Ve čtvrtek vás čeká čtvrtfinále proti Švýcarsku. Co od zápasu očekáváte?

„Asi větší agresivitu než v prvním zápase. Oba týmy se trochu rozkoukávaly. Ale jak my známe je, tak ony znají nás. Nesmíme je podcenit a hlavně na ně musíme vlítnout a hrát tak jako dneska prvních 45 minut.“

Ve čtvrtfinále se láme každé mistrovství. Těšíte se na klíčové utkání?

„Já se na to těším jako na každý zápas. Fanoušci jsou skvělí, je tu skvělé zázemí. Na to se ani nejde netěšit. Když máte ještě o co hrát, o to je to lepší. Ale beru to tak od prvního zápasu, dávám do toho všechno. Pro mě se nic měnit nebude. Samozřejmě trošku vnímáte, že je tam větší tlak, ale jakmile to necháte ovládnout vaši mysl, je to jedině špatně. Musíme to trošku potlačit a hrát naši hru i tak.“