David Pastrňák na hokejovém mistrovství světa? Je to blízko. Ale pozor, ještě to není potvrzené! Sám hvězdný útočník Boston Bruins webu iSport vzkázal, že se definitivně rozhodne během pondělí. „Do tý doby budu trénovat a uvidím, jak se bude tělo cítit,“ uvedl v krátké SMS zprávě. To, že bude hrát na šampionátu ve Švédsku a Dánsku, kde národní tým obhajuje zlato, uvedl na tiskové konferenci Don Sweeney, generální manažer Bostonu. Jenže šlo pouze o informaci, že Bruins jsou ochotní ho uvolnit. A teď teprve přichází jednání s hráčem… Účast střelce vítězného zlatého gólu z loňska je blízko, ale jistota není.

Sám se trochu podivil, když se na českých zpravodajských webech všude objevila informace, že posílí národní tým. Bralo se to za hotovou věc.

Pro fanoušky to byla náramná zpráva. Ovšem euforie ještě není na místě. Sedminásobný držitel Zlaté hokejky pro nejlepšího českého hokejistu situaci objasnil tím, že redaktorovi iSportu poslal krátkou zprávu v tomto znění: „Se Sweeneym (GM Bostonu) i Radimem (Rulíkem) jsem domluvený, že budu trénovat do pondělí a uvidím, jak se bude tělo cítit. V pondělí jim dám finální rozhodnutí.“

David Pastrňák si chce být definitivně jistý, že je na tom tak, aby mohl reprezentaci odvést po náročné sezoně stoprocentní výkony. Zvlášť, když ví, že se od něj čekají velké věci...

„Nejdříve volám generálním manažerům klubů, od kterých potřebuji potvrzení, že hráči jsou uvolnění. Takže hráče řeším až poté,“ okomentoval postoj národního týmu generální manažer Jiří Šlégr. I na oficiálních stránkách svazu se potom objevila informace, že účast Pastrňáka je možná, nikoliv jistá.

Sweeney při oficiální tiskové konferenci Bruins po neúspěšné sezoně chtěl sdělit stanovisko, že Boston s jeho účastí souhlasí, ale podal to tak, že už je jisté, že bude na šampionátu hrát. Což zatím není definitivní.

„Informace, které se šíří, že David určitě přijede, nejsou zcela přesné. Klub Davida Pastrňáka uvolnil a popřál mu hodně štěstí na mistrovství světa. Teď je to o tom, abychom se domluvili, zda přijede,“ dodává Šlégr.

Pastrňák v základní části zvládl všech 82 zápasů, v nichž posbíral 106 bodů (43+63). Potřetí v kariéře se dostal přes hranici stovky bodů, což unikátní počin. Zvlášť, kdy v probíhajícím ročníku Bruins strádali a v rámci uzávěrky přestupů mu rozprodali všechny klíčové spoluhráče…



Pokud skutečně dorazí, pro reprezentaci by to byla skvělá zpráva. Loni spolu s Pavlem Zachou přijeli až po vyřazení v play off, tentokrát by nejlepší český hokejista mohl být součástí mužstva hned od začátku.



Spolu s ním by mohl z Bostonu reprezentovat i útočník Jakub Lauko, který by si odbyl premiéru v národním týmu. Pavel Zacha naopak k dispozici nebude, čeká ho podle GM Sweeneyho lékařský zákrok.