Góly sparťanů? Mohlo jim to střílet o pár týdnů dříve, usmál se Kořenář. K nule pomohly i lívance

Po bolavém semifinálovém konci se Spartou se do reprezentačního dresu vrátil ve velkém stylu. Brankář Josef Kořenář pochytal všech dvacet slovenských střel a suverénním výkonem přispěl k jasné výhře 4:0. Přesvědčivá nula, navíc druhá reprezentační za sebou. „Je to vždycky bonus, ale i zásluha celého týmu,“ chválil sedmadvacetiletý gólman.

Dá se zápasu vůbec něco vytknout?

„Z mého pohledu byl určitě dobrý, ale myslím si, že i od celého týmu. Dělali jsme to, co po nás trenér chtěl. Kluci bránili dobře. Bylo to super jak do útoku, tak i do obrany. To, co na mě zbylo, jsem pochytal. Super výhra.“

Mnoho střel na vás nešlo. Bylo těžší udržet koncentraci?

„Jo, ale dvacet střel je furt podobně jako se Spartou, i to je občas hodně. Není to jednoduché, ale nebylo tam mnoho těžkých zákroků, které jsem musel předvést, takže i tak se to dalo zvládnout.“

Slováci vás víc trápili jen v první třetině. Pak už to bylo jednodušší?

„Taky jsem to tak viděl. Myslím si, že jsme jim nedali moc prostoru k tomu, aby něco předvedli. Chodili jsme po nich a oni ani neměli čas se dostat do tempa. Myslím si, že z naší strany velmi dobře zahrané.“

Nulu jste vychytal i naposledy proti Švýcarsku na Beijer Hockey Games. Těší, že jste dva reprezentační zápasy v řadě neinkasoval?

„Je to vždycky bonus, ale i zásluha celého týmu. Protihráči jsou dost kvalitní, takže tady když člověk vychytá nulu sám, je to ojedinělé. Vždycky musí pomoct tým a já jsem jen rád, že to přišlo takhle po sobě.“

V týdnu jste přijel do repre po nepovedeném konci klubové sezony. Zklamání je pořád velké?

„Určitě jo, ale už je to něco přes týden. Když jsem sem přijel, začal jsem myslet na úplně jiné věci. Je to velké zklamání, ale nedá se nic dělat.“

Každopádně v zápase se Slovenskem to vašim klubovým spoluhráčům pálilo.

(usmívá se) „Říkal jsem jim už ráno na rozbruslení, že jim to nějak střílí, a že jim to mohlo takhle střílet o pár týdnů dříve. Ale myslím to ze srandy. Jsem rád. Každému přeju, aby se na mistrovství dostal. Klukům budu držet palce jako všem ostatním.“

Dominik Frodl po nule v Německu říkal, že si dal před zápasem výborný bratwurst. Vy jste si dal ostravskou klobásu?

„Já jsem si nic nedal, ale ve středu jsem měl vynikající lívance na náměstí, takže možná tohle pomohlo.“ (usmívá se)

Jak to vypadá s vašimi vyhlídkami na MS. Bavíte se o tom s trenéry?

„Vůbec o tom nemluvíme. Myslím si, že pro tým by nebylo dobré to hlásit dopředu. Můžou se hlásit velké posily, jako jsou David Pastrňák a takhle, ale pro ostatní kluky... Každý si to musí zasloužit. A ještě navíc furt není konec, máme před sebou čtyři zápasy, takže cokoliv se může změnit.“