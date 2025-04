Osmnáctka i přes zádrhely našla na MS klíč od čtvrtfinále, debut 15letého beka

Byla to dřina, ale z nejhoršího jsou venku. Česká osmnáctka ztratila se Švýcarskem dvoubrankové vedení, ale díky výhře 4:2 si nakonec zajistila postup do čtvrtfinále mistrovství světa v Texasu. „Jsme šťastní. Potřebovali jsme vyhrát, což se nám podařilo. Snad se od toho odrazíme a budeme takhle pokračovat i proti Švédům,“ řekl po utkání útočník Vojtěch Čihař, který dal první gól a asistoval u vítězné třetí trefy. Jako nejlepšímu českému hrášči mu předal cenu Aleš Hemský.

První výhra v turnaji se rodila těžce. Po bezbrankové úvodní třetině, v níž Češi dominovali a přestříleli Švýcary 13:3, se po 55 sekundách druhé části konečně prosadil Vojtěch Čihař. Druhý zásah přidal z přesilovky Adam Benák. Jenže soupeř ztrátu dohnal.

„Pro nás bylo nejdůležitější získat tři body. Výkon pořád není podle našich představ. Bylo to trochu nervózní. Jakmile jsme odskočili na 2:0, dostali jsme nešťastnou branku na konci druhé části a hned na začátku třetí soupeř srovnal. Byla to pro nás krizová situace, ze které jsme se ale dostali sami. Věděli jsme, o co hrajeme. Gól na 3:2 nás uklidnil,“ hodnotil trenér David Čermák.

„Říkali jsme si, hlavně ať nepanikaříme a hrajeme dál svůj hokej. Hned jsme naštěstí dokázali odpovědět, což byl klíč k výhře,” pokračoval Čihař. Tři minuty po švýcarském poslal Čechy opět do vedení Vít Zahejský. Jeho rychlá odpověď byla klíčem k výhře. Na 4:2 upravil zásahem do opuštěné branky Adam Novotný.

Čihař: Švýcarský styl hokeje mi vyhovuje

„Švýcaři hráli fyzicky, hodně napadali, sedělo mi to. Takový hokej mám rád. Popasovali jsme se s tím výborně a ukázali, že to v nás je, a že můžeme vyhrát,“ pokračoval Čihař. Rodáka z Chomutova, který působí v Karlových Varech, vyhlásili nejlepším českým hráčem. Na křídle druhé lajny zůstával bez bodu. Tentokrát otevřel skóre a skvostně nahrál na vítěznou trefu.

Cenu po utkání přebíral z rukou bývalého útočníka Aleše Hemského, který žije v Dallasu. „Je to taková texaská kozačka. Ve vitrínce se to bude dobře vyjímat. Bylo to neskutečné. Pan Hemský mi popřál i hodně štěstí do další fáze turnaje. Moc si toho vážím,” líčil nadšeně bronzový medailista z letošního mistrovství světa dvacítek.

Na šampionátu osmnáctiletých Češi nezískali medaili od roku 2014, kdy prošli až do finále. V letošním turnaji si vedli nevýrazně. Zahájili hořkou porážkou s Američany 2:4 poté, co ve třetí třetině vedli 2:1. Následně padli s Německem 3:4 prodloužení. Ani v sobotním utkání neoslnili.

Poslední zkouškou před vyřazovacími boji jsou v pondělí Švédové. Zápas začne ve 21 hodin SEČ. „Mají skvělé individuality i dobré kombinace. Budeme se s nimi snažit držet krok co nejdéle, aby trochu znervózněli. A pak se pokusíme utrhnout a zvítězit,“ rozebral Čihař soupeře. „Švédové hrají pořád stejně - agresivně, protože mají silový tým. Věřím, že proti nim předvedeme lepší výkon a půjdeme si za tím ten zápas vyhrát.“ uvedl kouč Čermák.

Proti Švýcarsku nastoupil rovněž patnáctiletý obránce Lukáš Kachlíř. V podobně mladém věku debutovalo před ním na mistrovství světa do 18 let pouze pět českých hráčů: útočníci Michael Frolík, Jiří Hudler, Jakub Vrána, Pavel Zacha a zadák David Musil.