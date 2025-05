Lauko o pohádkové premiéře: Všichni si teď budou myslet, že jsem střelec

Po jedenácti sekundách na ledě odšpuntoval finskou branku s hvězdným Juusem Sarosem a těsně před koncem třetí části uzavřel na 4:2. „Bylo to asi nejdelších 1,7 sekundy, co jsem zažil,“ smál se Jakub Lauko, jehož trefu kvůli časomíře ještě rozhodčí prověřovali u videa. V hokejové reprezentaci prožil pohádkový debut. Díky skvělému nástupu Češi v prvním zápase českých hokejových her v Brně udolali Finy. Byla to třináctá výhra z 16 utkání v sezoně.