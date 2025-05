Nejžhavější otázka, kterou od rána řeší hokejoví fanoušci – bude k dispozici na šampionát i další zlatý hrdina z Prahy? Dorazí útočník Martin Nečas poté, co s Coloradem vypadl v prvním kole play off NHL s Dallasem? Podle informací Sportu to není vyloučeno a převládá lehký optimismus, že by to mohlo klapnout! I když pochopitelně to nikdo takhle rychle po sedmém utkání nepotvrdí…

Červenka, Pastrňák… A že by i Nečas? Pokud by to klaplo, pro šance českého týmu na obhajobu pražského zlata by ještě výrazně stouply.

Rychlík na bruslích, jenž v Praze patřil mezi nepostradatelné muže. Teď vstřebává těžké zklamání. Colorado se řadilo mezi favority na Stanley Cup, ale vyhučelo v sérii s Dallasem, mnohými považované za předčasné finále. Navíc v sedmém zápase, takže to určitě nebylo ve stavu, že by Nečas pár hodin po vyřazení v prvním kole play off okamžitě zvedl telefon a hlásil, jestli dorazí…

Oficiálně to nikdo komentovat nechtěl. Generální manažer Jiří Šlégr se má k jeho případné účasti na MS vyjádřit až večer na nominační tiskové konferenci. Naděje však existuje.

Když vyrazili zástupci národního týmu na inspekční cestu, v kontaktu byli pochopitelně i s Nečasem. Od něj podle informací Sportu slyšeli směrem k mistrovství kladné stanovisko. A teď pochopitelně věří, že to okolnosti nezmění.

Kempný? Do akce nastupuje Pavel Kolář

26letý Nečas se během sezony přemístil z Caroliny do Colorada a zdálo se, že cesta ke Stanley Cupu je otevřená. Ovšem dveře jim přibouchli Stars… Nečas v základní části nastoupil ke 30 utkáním, v nichž posbíral 28 bodů (11+17).

Jasněji by mělo být během dne. Své si jistě řeknou i Avalanche, u kterých musí projít zdravotní prohlídkou.

Reprezentace řeší i zdravotní stav dvou beků, kteří nedohráli sobotní zápas se Švédy. U Tomáše Kundrátka je podle zdrojů Sportu velká naděje, že bude v pořádku. Takže účast na šampionátu by neměla být ohrožená.

Horší je to u Kempného. Sobotní vyšetření příliš dobré zprávy nepřinesly, ovšem tým se o jeho služby nemíní jen tak vzdát a do akce ještě nastupuje věhlasný fyzioterapeut Pavel Kolář, který se ještě pokusí o zázrak.

Vyjde to? I v jeho případě by mělo být jasněji během večera.

