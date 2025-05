Flek: Poslední turnaj moc nevyšel. Věřím, že na šampionátu necháme českou duši

Byla to až symbolická tečka. Jakub Flek udeřil v závěru utkání se Švýcarskem způsobem, který zvládá dokonale. Při vyloučení Ondřeje Kovařčíka nejprve Sven Andrighetto nastřelil tyčku. Jenže potom na opačné straně chybně rozehrál gólman Stéphane Charlin a namazal puk přímo na hokejku českého útočníka. Kapitán mistrovské Komety zasáhl do turnaje po titulu poprvé a na brněnském ledě upravil v polovině 58. minuty na konečných 3:5. České hry tak národní tým zakončil porážkou. Program MS 2025>>>

Turnaj v Brně jste jako kapitán mistrů uzavřel téměř symbolicky a způsobem, jaký zvládáte nejlíp, co říkáte?

„Gólmanovi puk sjel, předcházela tomu velmi dobrá práce Filipa Zadiny při napadání. Brankář pak neměl moc variant, co provést. Viděl jsem, že se puk třepe, takže jsem chtěl být ve forčeku taky aktivní. Kotouč mi přilétl k hokejce. Před sebou jsem měl prázdnou kasu.“

Hezká tečka za sezonou v hale, kde jste vybojovali extraligový titul.

„Ano, ale samozřejmě mě mrzí, že nebyla vítězná. Nemůžu mít radost, i když fanouškům děkuju, že mě vyvolali. Užil jsem si to. Ale jak jsem řekl, ten zápas nebyl vítězný.“

Jak těžké bylo naskočit zase do rychlíku, který rozjeli na ledě Švýcaři?

„První třetinu jsem se hledal. Nedělalo mi to úplně nějaký velký problém. Možná prvních pár střídání tam chyběl dech, ale pak se to srovnalo.“

Jste stálým členem národního týmu. Jak si ceníte celkového vítězství v EHT?

„Byl to obraz celé sezony. Myslím, že jsme předváděli velmi slušné výkony. Bohužel poslední turnaj nám tolik nevyšel. Ale už je to za námi a teď nás čeká to nejdůležitější. Věřím, že tam necháme českou duši a turnaj pro nás dopadne úspěšně.“

Budete i vy trochu nervózní, co přinesou poslední škrty?

„Jasně. Nemám místo jisté a je nás tady strašně moc. Nervozita tam samozřejmě bude.“