Hokej na ZOH 2026: program, výsledky, nominace, kdy hrají Češi?
K hokejovému turnaji na zimních olympijských hrách se budou upírat zraky fanoušků z celého světa. Turnaj bude probíhat od 12. do 22. února a po dvanácti letech se pod olympijskými kruhy opět objeví hráči z NHL. Týmy již nominovaly první šestice hráčů. Průvodce hokejovým turnajem naleznete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Hokej na ZOH 2026
|Program a výsledky>>
|Skupiny >>
|Dějiště >>
|Nominace >>
|Kde sledovat >>
|Hráči z NHL >>
|Výsledky 2022 >>
|Historie >>
Program a výsledky českého týmu na hokejovém turnaji ZOH 2026
- ČESKO - Kanada, čtvrtek 12. února (16:40)
- Francie - ČESKO, pátek 13. února (16:40)
- Švýcarsko - ČESKO, pondělí 15. února. (12:10)
Program hokeje na ZOH 2026
Datum a čas
Zápas
Fáze
11. 02. 2026, 16:40
Slovensko - Finsko
Skupina B
11. 02. 2026, 21:10
Švédsko - Itálie
Skupina B
12. 02. 2026, 12:10
Švýcarsko - Francie
Skupina A
12. 02. 2026, 16:40
ČESKO - Kanada
Skupina A
12. 02. 2026, 21:10
Lotyšsko - USA
Skupina C
12. 02. 2026, 21:10
Německo - Dánsko
Skupina C
13. 02. 2026, 12:10
Finsko - Švédsko
Skupina B
13. 02. 2026, 12:10
Itálie - Slovensko
Skupina B
13. 02. 2026, 16:40
Francie - ČESKO
Skupina A
13. 02. 2026, 21:10
Kanada - Švýcarsko
Skupina A
14. 02. 2026, 12:10
Švédsko - Slovensko
Skupina B
14. 02. 2026, 12:10
Německo - Lotyšsko
Skupina C
14. 02. 2026, 16:40
Finsko - Itálie
Skupina B
14. 02. 2026, 21:10
USA - Dánsko
Skupina C
15. 02. 2026, 12:10
Švýcarsko - ČESKO
Skupina A
15. 02. 2026, 16:40
Kanada - Francie
Skupina A
15. 02. 2026, 19:10
Dánsko - Lotyšsko
Skupina C
15. 02. 2026, 21:10
USA - Německo
Skupina C
17. 02. 2026, 12:10
Předkolo play off
17. 02. 2026, 12:10
Předkolo play off
17. 02. 2026, 16:40
Předkolo play off
17. 02. 2026, 21:10
Předkolo play off
18. 02. 2026, 12:10
čtvrtfinále
18. 02. 2026, 14:10
čtvrtfinále
18. 02. 2026, 16:40
čtvrtfinále
18. 02. 2026, 21:10
čtvrtfinále
20. 02. 2026, 16:40
semifinále
20. 02. 2026, 21:10
semifinále
21. 02. 2026, 20:40
o 3. místo
22. 02. 2026, 13:40
finále
Skupiny hokej - ZOH 2026
Skupina A
Kanada, Švýcarsko, ČESKO, Francie
Skupina B
Finsko, Švédsko, Slovensko, Itálie
Skupina C
USA, Lotyšsko, Německo, Dánsko
Kde se hraje hokej na ZOH 2026?
Hokej se bude hrát v aréně PalaItalia Santa Giulia, zimním stadionu v Miláně, který byl vybudován především pro tuto událost a pojme 16 tisíc diváků.
Nominace české reprezentace na hokejový turnaj ZOH 2026
Nominace Radima Rulíka se opírá hlavně o zlaté mistry světa z Prahy. Největším překvapením byla nominace Tomáše Kundrátka, který se po zranění zatím nepotkal s nejzářivější formou. Více o nominaci naleznete ZDE>>>
Kde sledovat hokejový turnaj na ZOH 2026 živě?
Nejen hokej, ale i celé zimní olympijské hry 2026 budete moci sledovat na veřejnoprávní stanici ČT sport a její online platformě ČT sport Plus. Turnaj můžete sledovat i pomocí streamů sázkových kanceláří. Podmínkou je být zaregistrovaný a mít vsazený tiket.
Herní formát hokejového turnaje na ZOH 2026
Pravidla a postupový klíč zůstávají od roku 2010 stejné. Ze skupiny vždy postupují první tři týmy, přičemž ten nejlepší jde rovnou do čtvrtfinále a zbylé dva čeká předkolo play off.
Hráči z NHL na olympiádě 2026
Prvním turnajem, kde nastoupili hráči z NHL, bylo památné Nagano v roce 1998. Pod olympijskými kruhy se tak mohl představit i legendární Wayne Gretzky a další superhvězdy slavné soutěže. Všechny však zastínila česká reprezentace s neskutečným Dominikem Haškem v brance. Od ZOH 2014 se ovšem hokejisté ze slavné ligy na turnaji neobjevili. Letošní olympiáda však opět přivítá ty nejlepší z nejlepších. V nominaci tak nalezneme hvězdy z NHL včetně Davida Pastrňáka.
Výsledky hokeje na ZOH 2022
Český národní tým v základní skupině prohrál s Dánskem 1:2. Po vítězství na nájezdy se Švýcarskem a následné výhře 6:5 v prodloužení ve vyhrocené přestřelce s Ruskem obsadil třetí místo. To znamenalo postup do kvalifikace play off, ve které opět narazil na Švýcary. Prohra 2:4 však znamenala pro Česko brzké vyřazení. Ve finále se střetly týmy Finska a Ruska. Hráči Suomi proti „sborné“ vyhráli 2:1 a slavili zlato.
Datum a čas
Zápas
Fáze
15. února, 5:10
Slovensko - Německo 4:0
Předkolo play off
15. února, 5:10
Dánsko - Lotyšsko 3:2
Předkolo play off
15. února, 9:40
Česko - Švýcarsko 2:4
Předkolo play off
15. února, 14:10
Kanada - Čína 7:2
Předkolo play off
16. února, 5:10
USA - Slovensko 2:3sn
Čtvrtfinále
16. února, 7:00
Rusko - Dánsko 3:1
Čtvrtfinále
16. února, 9:40
Finsko - Švýcarsko 5:1
Čtvrtfinále
16. února, 14:30
Švédsko - Kanada 2:0
Čtvrtfinále
18. února, 5:10
Finsko - Slovensko 2:0
Semifinále
18. února, 14:10
Rusko - Švédsko 2:1sn
Semifinále
19. února, 14:10
Slovensko - Švédsko 4:0
Zápas o bronz
20. února, 5:10
Finsko - Rusko 2:1
Finále
Historie hokeje na ZOH
První hokejový turnaj se odehrál na letní olympiádě v roce 1920, zároveň byl považován za první mistrovství světa v ledním hokeji. Vítězem se stala Kanada a již na tomto turnaji se předvedlo Československo, které vybojovalo bronz.
Za zmínku stojí i série čtyř vítězství Sovětského svazu v řadě, který trénoval Viktor Tichonov a na soupisce řádili hráči jako Krutov, Petrov, Makarov, Treťjak nebo Fetisov. Sérii utnul až „Zázrak na ledě“ během olympiády v Lake Placid v roce 1980, když Sověty ve finále porazil tým USA, v němž nebyl ani jediný hráč z NHL a všichni tak pocházeli z univerzitních lig a nižších soutěží.
Do olympijského turnaje několikrát výrazně promluvili i Čechoslováci, když získali osm medailí. Samostatné Česko získalo dvě medaile, přičemž největšího úspěchu dosáhlo v roce 1998 v památném Naganu, kde vyhrálo zlaté medaile. Vítězství bylo o to cennější, že tato hokejová akce byla první, na které startovali hráči z NHL. Posledním vítězem je Finsko, které v roce 2022 v posledním zápase turnaje udolalo Rusko 2:1.
Medailisté od roku 1994
ZOH
1. místo
2. místo
3. místo
2022 Peking
Finsko
ROV
Slovensko
2018 Pchjongčchang
ROV
Německo
Kanada
2014 Soči
Kanada
Švédsko
Finsko
2010 Vancouver
Kanada
USA
Finsko
2006 Turín
Švédsko
Finsko
ČESKO
2002 Salt Lake City
Kanada
USA
Rusko
1998 Nagano
ČESKO
Rusko
Finsko
1994 Lillehammer
Švédsko
Kanada
Finsko