Kubalík po Finech: Přišlo mi, že nejsme sebevědomí. Promarněná šance? Jde to za mnou
PŘÍMO Z FINSKA | Byl to Dominik Kubalík, kdo rozproudil české vášně v sobotním boji se Suomi na Finských hrách v Tampere. Gólem na 1:3 ve 46. minutě zorganizoval finální výpad za narýsovanou finskou výhrou. Malý zázrak se nekonal, Češi přijeli druhý střet na severském podniku 2:4 a v neděli od 12 hodin proti Švýcarsku se budou pokoušet o premiérové body.
Proč to ani napodruhé nevyšlo?
„Určitě zmíním začátek. Říkali jsme si, že do zápasu vletíme, protože oni budou přesně takhle nachystaní, poženou je lidi. Hodně věcí nám tam chybělo, nehráli jsme na kotouči, čekali jsme a koukali, co s námi udělají. Přišlo mi, že nejsme sebevědomí. Postupně jsme se zvedali, poslední třetina byla nejlepší a takhle bychom si představovali.“
Mrzí vás zpětně akce z konce první třetiny, kdy jste odjeli s Lukášem Sedlákem do dvou na jednoho, ale místo střely jste přihrával?
„Samozřejmě. Tohle hodně mrzí, výsledek se mohl překlopit na naši stranu, ale já situaci nevyřešil vůbec dobře. Taková akce musí končit střelou a ne v rohu. Jde to za mnou.“
Váš gól na 1:3 ve 46. minutě nastartoval závěrečnou dramatickou koncovku…
„Hlavně to pro nás byl klíčový bod, kdy jsme všichni najednou ožili. Vrátilo se sebevědomí, ožili jsme a pomáhali si. Najednou jsme všichni ztratili takovou tu únavu, začali jsme lítat. Škoda, že se nám nepovedlo dát gól dřív.“
Radim Rulík tvrdil, že na podnicích EHT nepamatuje takhle silný švédský a finský výběr. Souhlasíte?
„Asi jo, oba týmy hrály velmi dobře. Mrzí, že jsme je nedokázali porazit, ale když to řeknu po svém – je to jenom turnaj, ve kterém se zrovna teď nacházíme. Ale vyhrávat tady samozřejmě chceme. Věřím, že proti Švýcarům budeme hrát tak, jak bychom chtěli.“
Co by mohlo platit proti týmu, který z NL hodně dobře znáte?
„Chce to začít stejně jako ve třetí třetině, pak budeme mít velkou šanci na úspěch. Hráli jsme hodně spolu a důrazně. Takhle potřebujeme v neděli začít.“
Padly nějaké ostřejší věty před třetí třetinou?
„Padla tam věta ve stylu, že nemáme co ztratit a je potřeba tam vletět, že necháme na ledě všechno. Bylo to myslím vidět. Platí, že když děláte správné věci, odrazí se puky tam, kam potřebujete, dáte klidně i šťastný gól.“
Cítili jste určitý posun ve hře vaší první formace oproti duelu s Tre kronor?
„Říkali jsme si něco právě už po prvním zápase, jak si vyhovět, kde a kdo by měl být, jak si co nejvíc pomoci. Bylo to mnohem lepší, pak se vždycky objeví šance. Všechny tři nás zdobí jednoduchý bojovný hokej, nejsme žádné hračičky. Takže když tam jsou tyhle věci, dostáváme se pak jednoduchostí do šancí.“
Očima Matěje Stránského
Máme kvalitu na to, abychom z gólu nešli do kolen
„Nasazení na začátku tam z naší strany bylo, ale puky jsme posouvali pomalu, oni si je sbírali a hnedka otáčeli hru. Není ideální dostat brzo gól, ale myslím si, že máme dostatečnou kvalitu na to, abychom z toho nešli do kolen. Jenže ono to nebylo dobré ani po tom gólu, takže nás to nenastartovalo a dvě třetiny nebyly úplně nejlepší. Možná to bylo i trošku v hlavě, neměli jsme sebevědomí na puku a byli jsme daleko od sebe.
Trvalo nám, než jsme se dostali do potřebného tempa. Přišlo to až ve třetí třetině a to už bylo podle mě pozdě. Prohrávali jsme hodně osobních soubojů, byli jsme daleko od sebe, z toho pramenilo, že jsme se neudrželi na puku. Ve třetí třetině jsme byli blíž u sebe a najednou tam místa bylo víc. Takže vidíme, že to jde. Jen se toho musíme držet celých šedesát minut.
Náš první gól? Zábrda tam skvěle pinčoval, já jsem mu šel pomoct, Sedlo přijel taky, takže jsme byli tři v rohu a oni udělali chybu, otevřelo se to a dali jsme gól. Ten rychlý přístup a bruslení je proti takovým týmům tím klíčem.
V poslední třetině jsme viděli, že když děláme to, co máme, tak to funguje a nemáme se čeho bát, můžeme hrát s pukem a jsme šikovní. Doufám, že nám to dodá správnou sebedůvěru a se Švýcary začneme hned od začátku.“
Tabulka turnaje
|1.
|Švédsko
|2
|2
|0
|0
|0
|11:4
|6
|2.
|Švýcarsko
|2
|1
|0
|0
|1
|6:9
|3
|3.
|Finsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|4.
|Česko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:7
|0