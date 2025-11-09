Předplatné

Sparťanský gólman Josef Kořenář v dresu hokejové reprezentace
Sparťanský gólman Josef Kořenář v dresu hokejové reprezentaceZdroj: x.com
Střelec Dominik Kubalík v dresu hokejového reprezentace
Čeští hokejisté Libor Hájek (vlevo) a Filip Chlapík se snaží obrat finského soupeře
Obránce české reprezentace Jan Košťálek v utkání proti Švédsku
Lukáš Sedlák jako kapitán českého výběru na Finských hrách
Český útočník Jakub Flek v utkání proti Švédsku
Dvě porážky a nula bodů. Českým hokejistům první podnik v olympijské sezoně příliš nevyšel, pořád ale může skončit vítězstvím. S Finskými hrami se v Tampere už od 12.00 loučí duelem se Švýcarskem. V závěrečném představení chce trenér Radim Rulík nepochybně vidět od svého výběru hlavně výkon na vyšší úrovni, než který podal proti Švédsku (1:3) a Finsku (2:4). Rozloučí se Češi s úvodní misí Euro Hockey Tour vítězně? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Tabulka turnaje

1.Švédsko2200011:46
2.Švýcarsko210016:93
3.Finsko210015:53
4.Česko200023:70

