Co ukázal zápas proti Finsku: Ruttu zastínil mladík, bída na buly i sparťanská energie
Z celé soupisky mají možná největší naději na olympijskou nominaci do Milána. Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Ondřej Kaše spolu hráli v lajně už ve zlaté Praze, záblesky úspěšné spolupráce ukázali i v Liberci při vítězství 3:1 nad Finskem na úvod Švýcarských hokejových her. V útočném pásmu se udrželi na puku, Finy párkrát překvapili nečekanými přihrávkami. Oslavenec Červenka po špatném zpracování nevyužil Kašeho myšlenku, pak se radoval s jinými parťáky na ledě. Spolupráce klapla až v přesilovce. Tahle souhra je pořád nadstandardní a bude fungovat.
Zodpovědnost a bída na buly
Do reprezentace se vrátil po pěti letech, po návratu zpoza oceánu do Evropy se na něj upínaly pohledy. Lukáš Rousek se ve Švédsku přeučil z křídla na centra, na mezinárodní úrovni však proti finské konkurenci ztrácel. Vyhrál dvě z deseti buly, po jedné ze ztrát v obranném pásmu se dostal brankář Pavlát do velkých trablů. Jinak odvedl Rousek směrem vzad poctivou práci, obětavě se vracel za vyjíždějící beky. Odměnou za zodpovědný výkon nakonec byla trefa do prázdné branky v závěru.
Brněnská obrana s chybkami
Kraluje extraligovým střelcům z obranných řad, k ruce dostal dvorního parťáka z klubu. Trenér Radim Rulík přesto mírnil očekávání od beka Libora Zábranského. „Je otázka, jak se vše bude zvládat pohybem, jak se vše bude zvládat v rozhodování,“ říkal. První zkouška jeho slova podtrhla. Zábranský s Králem byli často u puku později než soupeř a dostávali se pod tlak. Tahoun Komety nepomohl ani, když nesmyslně krosčekoval soupeře, málem zranil brankáře Pavláta a tým poslal do tří.
Mladík zastínil veterána
Zásadně může promluvit do rébusu v obraně. Jan Rutta opustil zámoří teprve před touto sezonou, s NHL má bohaté zkušenosti. Proti Finům si ale na mezinárodní tempo zase zvykal. V elitním obranném páru více vyčníval Jiří Ticháček. Na puku ukázal klid, měl dobrý pohyb a zvládl důležitou roli. Ve druhé třetině spolu s Ruttou na dlouho zamkli Finy v pásmu, když perfektně drželi modrou čáru, k dokonalosti chyběla náporu gólová tečka. Mladší z dua si zahrál i přesilovku a nezklamal.
Sparťanská energie
Létali kolem soupeřů, chodili do soubojů, a když měli příležitost, ukradli puk a vyrazili vpřed. Sparťanské duo Filip Chlapík – Michael Špaček si s extřineckým Danielem Voženílkem káplo do noty a Finům dělalo největší trable. Z jejich aktivity pramenil i Červenkův gól, když kapitánovi přenechal místo vedle svých parťáků Voženílek. Cennou práci odváděla třetí lajna i směrem vzad. Kapitán Pražanů by radši skočil po puku po hlavě, než aby ho nechal v pásmu. Tak se bojuje o šanci.
Pavlátovi pomohlo i video
Druhá sezona ve Finsku zatím neběží podle načrtnutého plánu. Dominik Pavlát se v Ilvesu propadl úspěšností zákroků podo 88 procent, jeho nominace do nároďáku leckoho překvapila. Šestadvacetiletý gólman ale nezklamal. Už v první minutě proti němu vyslal soupeře po chybě Kubalík, Pavlát pak zvládl i několik závarů a nepříjemný střet se sokem, po němž skončil bez masky. Nestačil pouze na ránu Robina Sala, když po předchozím zákroku zůstal mimo pozici. Dvakrát mu pomohlo i štěstí a video.