ZNÁMKY Sparty: Vydra zvládá přepínání, Rynešův nej výkon v sezoně. Nevýrazný Kuchta
Sparta si výhru zasloužila, ale… Rynešův NEJ zápas, co chybělo Rrahmanimu? • Zdroj: iSport.tv
Třetí výhra, deset bodů a jistota postupu do play off. Sparta v 5. kole ligové fáze Konferenční ligy zvítězila na hřišti rumunského týmu Universitatea Craiova 2:1 a výrazně nakročila i k přímému postupu do osmifinále. K němu bude stačit zvítězit příští týden doma proti Aberdeenu. Jak si sparťané v Rumunsku vedli? Projděte si tradiční pozápasové ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10-nejlepší, 1-nejhorší).