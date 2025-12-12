Předplatné

ZNÁMKY Sparty: Vydra zvládá přepínání, Rynešův nej výkon v sezoně. Nevýrazný Kuchta

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Sparta si výhru zasloužila, ale… Rynešův NEJ zápas, co chybělo Rrahmanimu? • Zdroj: iSport.tv
Matěj Ryneš se raduje z gólu
John Mercado stíhá soupeře
Sparťané v utkání Konferenční ligy v Rumunsku
Sparťanský kouč Brian Priske poslal na závěrečné minuty do hry Veljka Birmančeviče místo Lukáše Haraslína
Albion Rrahmani poslal Spartu v Rumunsku do vedení
Craiova proti Spartě neproměnila penaltu
John Mercado trafil tvrdou ranou tyč
16
Fotogalerie
iSport.cz
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

Třetí výhra, deset bodů a jistota postupu do play off. Sparta v 5. kole ligové fáze Konferenční ligy zvítězila na hřišti rumunského týmu Universitatea Craiova 2:1 a výrazně nakročila i k přímému postupu do osmifinále. K němu bude stačit zvítězit příští týden doma proti Aberdeenu. Jak si sparťané v Rumunsku vedli? Projděte si tradiční pozápasové ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport (10-nejlepší, 1-nejhorší).

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů