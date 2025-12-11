V týmu řádí nemoc, Malík musel domů, viróza se pokouší o trenéry. Snad vydržíme, věří Rulík
Liberecká výhra 3:1 nad Finy na úsvitu Švýcarských her píše, je dobrá pro sebevědomí zejména evropských hráčů, kteří se zúčastní únorové olympiády v Miláně. Ale Radim Rulík má i starosti, po Jáchymu Kondelíkovi onemocněl brankář Nick Malík, jenž smůlovatě přišel o debut v národním týmu. V pátek by měla na trénink dorazit náhrada, nejspíš ta nejlogičtější – liberecký gólman Petr Kváča.
S Finy to byl hodně těžký a vysilující boj, co přesně ukázal přímo vám?
„Není to jednoduché, tyhle zápasy jsou strašně vyrovnané, rozhodují drobnosti. Jednou se výsledek přikloní k jednomu týmu, příště k druhému. Takhle bych to zhodnotil. Finové měli podobnou sestavu jako v předchozím utkání u nich, dnes jsme se s nimi vypořádali trochu lépe. Měli jsme od začátku lepší pohyb. Podržel nás brankář, podrželo nás oslabení a byli jsme i šťastnější v koncovce, což rozhodlo. A vyšly nám obě trenérské výzvy. Nejprve kopnutí a pak podražení brankáře. Ty nás navedly k tomu, že soupeř nesrovnal výsledek.“
Výsledek druhé výzvy vyhlížel jako hodně nejistý, bral jste na sebe to riziko?
„Máme dva videokouče v hledišti, kteří mají možnost si situaci vrátit, taky máme určitý čas na podání výzvy. Dostali jsme pokyn ze shora, abychom si výzvu jednoznačně vzali. Nepochybovali jsme, protože kolegové už byli několikrát úspěšní. Jakmile dostáváme pokyn dolů na střídačku, neváháme. Odvádějí výbornou práci.“
Jak se vám líbil výkon elitní formace Kaše, Sedlák, Červenka, která se sešla poprvé od šampionátu v Praze?
„Líbil se mi. Po delší době hráli opět spolu, vedli si velice dobře, zlepšovali svou hru během zápasu, dali dvě branky. Mužstvu velice pomohli. Myslím, že jejich spolupráce se bude ještě zlepšovat, v plánu mají ještě jedno utkání na turnaji.“
Ukázal Roman Červenka trefou do černého svou velikost? Protože nešlo o vyloženou šanci, chytře a šikovně nastavil čepel. A byl z toho gól…
„Takové góly hodně padají v NHL. Udělal to výborně, odstoupil si a výborně to protečoval. Z jeho strany výborná práce.“
Mužstvo je trošku nakřáplé
Ač šlo o týmový výkon, možná z něj trochu povylezl i Filip Chlapík. Byl dravý, silný na kotouči, měl tah na bránu. Takhle si jeho hru představujete?
„Tým celkově pracoval, nenašel bych jediného hráče, o němž bych řekl, že to nebylo úplně ono. Nerad bych mluvil o jednom hráči, každopádně Filip je pro nás důležitý hráč.“
Kvůli nemoci opustil tým Nick Malík, jaká je situace v týmu ohledně zdravotního stavu?
„Po rozbruslení mu nebylo dobře, respektive se necítil už při něm. Směrem do začátku zápasu se jeho stav zhoršoval, rozhodlo se, že odcestuje domů a vyléčí se. Jde na něj viróza, Jáchym Kondelík ze stejného důvodu odcestoval už v pondělí. Mužstvo je trošku nakřáplé, jak se říká. Jsme strašně rádi, že zatím jde jen o dva hráče, a doufám, že zvládneme do neděle mít tým pohromadě.“
Dorazí za Malíka Petr Kváča, který je jako liberecký brankář nejblíže?
„Pokud v pátek přijde na trénink, na čemž jsme domluvení, tak to bude Petr. Je to pro nás nejjednodušší řešení.“
Hráči obou týmů si po utkání nesundávali rukavice, aby si jako obvykle podali ruce. Souvisí to se zdravotní situací v českém týmu?
„Nevím přesně, moje iniciativa to nebyla, možná doktorova. Ale asi to s tím nějakou souvislost bude mít. Až přijdu do kabiny, hned si dám desinfekci na ruce.“