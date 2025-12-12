Hyský vyzrál na Beníteze: přísná žlutá i slabý Panathinaikos. Plzni pomohli náhradníci
Více jak hodinu se Plzeň v Aténách musela bránit, situaci jí zkomplikovalo vyloučení Václava Jemelky. Viktoria to ale zvládla, uhrála třetí remízu 0:0 po sobě v Ligové fázi Evropské ligy. „Musím mužstvo pochválit. Bylo to neskutečně těžké,“ hodnotil zápas do kamer stanice Nova Sportu trenér Martin Hyský. Po zápase byl spokojenější, než zkušený kouč Rafael Benítez, který usedl na lavičku Panathinaikosu před necelými dvěma měsíci.
Václav Jemelka se vyfauloval na aktivním Brazilci Tetém, Viktoria musela po půl hodině hry překopat taktiku. „Po červené to bylo hodně složité, dost jsme se bránili. Na konci jsme udrželi bod, bude v tabulce velmi důležitý. Věděli jsme, že nám tady nikdo nepomůže. Musím poděkovat celému týmu, odmakali jsme to skvěle,“ hodnotil utkání Amar Memič, jeden z nejlepších hráčů zápasu.
Celý tým musel při bránění výsledku hodně pracovat bez míče, fyzicky byl zápas extrémně náročný. „Byli na nás připravení, věděli, že hrajeme jeden na jedna, proťukávali si to. Bylo to hodně náročné. Zalezli jsme do bloku, sami víme, jak je těžké proti tomu hrát. Vyplatilo se nám to. Musím smeknout před Markym, který nastoupil místo Jemelky. Trošku jsme změnili rozestavení. V každém evropském zápase fáráme jeden za druhého, věřím, že to tak bude i v domácí lize,“ hlásil vyčerpaný, ale spokojený záložník Lukáš Červ.
Mužstvo za vybojovaný bod logicky chválil i trenér Hyský. „Na takové situace dopředu úplně připravený nejste, přemýšleli jsme, jak to udělat,“ přiznal plzeňský kouč do kamer Nova Sportu po utkání, když se vrátil k vyloučení Václava Jemelky. „Cheick i Markovič do toho vnesli, co jsme potřebovali, oba zahráli výborný zápas. Věřili jsme, že i v tomhle stavu jsme schopni uhrát nějaký výsledek. Nechtěli jsme být pasivní, i když se nám to úplně nedařilo. Pomohla nám střídání Matějem Vydrou a Adrianem Zeljkovičem, uhráli tam nějaké balony,“ zmínil Hyský.
Viktorii pomohla střídání, všech pět hráčů, co vstoupilo do zápasu, odvedlo solidní práci (Markovič, Souaré, Spáčil, Vydra, Zeljkovič). „Kluci co nastoupili, zvládli opravdu dobrý výkon. Naopak u náhradníků Panathinaikosu jsem neviděl žádnou přidanou hodnotu. Trenér Hyský vyzrál na Beníteze,“ řekl ve studiu Nova Sportu bývalý plzeňský záložník Martin Fillo. „Trenér Benítez je tam měsíc a půl, ještě ho čeká dost práce, aby s tím něco udělal. Pokud chce Panathinaikos vyhrát Evropskou ligu, tohle je málo,“ přidal se druhý host ve studiu, bývalý plzeňský kapitán Roman Hubník.
Plzeň v šesti zápasech Ligové fáze Evropské ligy ještě neprohrála, má nejméně inkasovaných branek v soutěži – dvě. Potřetí zápas dohrála s bezbrankovým skóre 0:0. „Fanoušek defenzivního fotbalu by měl radost,“ culil se Fillo.
Oproti ligovým zápasům, kde naopak Viktoria inkasuje hodně, je situace na mezinárodní scéně u západočeského týmu odlišná. „Bylo to neskutečně těžké. Panathinaikos potvrdil kvalitu. Komplikace byla druhá žlutá pro Vencu Jemelku, ta byla celkem přísná. Víc než šedesát minut jsme hráli o hráče méně. Mužstvo výborně zareagovalo, hlavně to bylo o pevné kompaktnosti, defenzivě a neztratit víru, že nějaký výsledek tady uhrát můžeme, skvěle jsme to odbránili,“ ocenil Hyský.
Viktorii čeká poslední zápas roku v neděli doma s Duklou, na evropské scéně bude pokračovat už v lednu – do konce Ligové fáze má v programu domácí zápas s Portem a končí v Basileji.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lyon
|6
|5
|0
|1
|13:3
|15
|2
Midtjylland
|6
|5
|0
|1
|13:5
|15
|3
Aston Villa
|6
|5
|0
|1
|10:4
|15
|4
Real Betis
|6
|4
|2
|0
|11:4
|14
|5
Freiburg
|6
|4
|2
|0
|9:3
|14
|6
Ferencváros
|6
|4
|2
|0
|11:6
|14
|7
Braga
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|8
FC Porto
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|9
Stuttgart
|6
|4
|0
|2
|12:5
|12
|10
AS Řím
|6
|4
|0
|2
|10:5
|12
|11
Nottingham Forest
|6
|3
|2
|1
|11:6
|11
|12
Fenerbahce
|6
|3
|2
|1
|9:5
|11
|13
Boloňa
|6
|3
|2
|1
|9:5
|11
|14
Plzeň
|6
|2
|4
|0
|6:2
|10
|15
Panathinaikos
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|16
Genk
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|17
CZ Bělehrad
|6
|3
|1
|2
|5:5
|10
|18
PAOK
|6
|2
|3
|1
|13:10
|9
|19
Celta Vigo
|6
|3
|0
|3
|12:9
|9
|20
Lille
|6
|3
|0
|3
|10:7
|9
|21
Young Boys
|6
|3
|0
|3
|8:12
|9
|22
Brann
|6
|2
|2
|2
|6:7
|8
|23
Ludogorets
|6
|2
|1
|3
|11:14
|7
|24
Celtic
|6
|2
|1
|3
|7:11
|7
|25
Záhřeb
|6
|2
|1
|3
|8:13
|7
|26
Basilej
|6
|2
|0
|4
|8:9
|6
|27
FCSB
|6
|2
|0
|4
|7:11
|6
|28
GA Eagles
|6
|2
|0
|4
|5:11
|6
|29
Sturm Graz
|6
|1
|1
|4
|4:8
|4
|30
Feyenoord
|6
|1
|0
|5
|7:13
|3
|31
Salcburk
|6
|1
|0
|5
|5:11
|3
|32
Utrecht
|6
|0
|1
|5
|3:9
|1
|33
Rangers
|6
|0
|1
|5
|3:11
|1
|34
Malmö
|6
|0
|1
|5
|3:12
|1
|35
M. Tel-Aviv
|6
|0
|1
|5
|2:18
|1
|36
Nice
|6
|0
|0
|6
|4:13
|0
- Osmifinále
- Play-off