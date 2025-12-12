Předplatné

Hyský vyzrál na Beníteze: přísná žlutá i slabý Panathinaikos. Plzni pomohli náhradníci

Martin Hyský dává instrukce svým hráčům během střídání
Martin Hyský dává instrukce svým hráčům během střídáníZdroj: ČTK / AP / Thanassis Stavrakis
Čtvrtý rozhodčí tahá Martina Hyského zpět do technické zóny
Rafiu Durosinmi během utkání s Panathinaikosem
Rafael Benítez v utkání s Plzní
Denis Višinský v souboji s Manolisem Siopisem
Tomáš Ladra bojuje o míč s Manolisem Siopisem
Jonáš Bartoš
Evropská liga
Více jak hodinu se Plzeň v Aténách musela bránit, situaci jí zkomplikovalo vyloučení Václava Jemelky. Viktoria to ale zvládla, uhrála třetí remízu 0:0 po sobě v Ligové fázi Evropské ligy. „Musím mužstvo pochválit. Bylo to neskutečně těžké,“ hodnotil zápas do kamer stanice Nova Sportu trenér Martin Hyský. Po zápase byl spokojenější, než zkušený kouč Rafael Benítez, který usedl na lavičku Panathinaikosu před necelými dvěma měsíci.

Václav Jemelka se vyfauloval na aktivním Brazilci Tetém, Viktoria musela po půl hodině hry překopat taktiku. „Po červené to bylo hodně složité, dost jsme se bránili. Na konci jsme udrželi bod, bude v tabulce velmi důležitý. Věděli jsme, že nám tady nikdo nepomůže. Musím poděkovat celému týmu, odmakali jsme to skvěle,“ hodnotil utkání Amar Memič, jeden z nejlepších hráčů zápasu.

Celý tým musel při bránění výsledku hodně pracovat bez míče, fyzicky byl zápas extrémně náročný. „Byli na nás připravení, věděli, že hrajeme jeden na jedna, proťukávali si to. Bylo to hodně náročné. Zalezli jsme do bloku, sami víme, jak je těžké proti tomu hrát. Vyplatilo se nám to. Musím smeknout před Markym, který nastoupil místo Jemelky. Trošku jsme změnili rozestavení. V každém evropském zápase fáráme jeden za druhého, věřím, že to tak bude i v domácí lize,“ hlásil vyčerpaný, ale spokojený záložník Lukáš Červ.

Mužstvo za vybojovaný bod logicky chválil i trenér Hyský. „Na takové situace dopředu úplně připravený nejste, přemýšleli jsme, jak to udělat,“ přiznal plzeňský kouč do kamer Nova Sportu po utkání, když se vrátil k vyloučení Václava Jemelky. „Cheick i Markovič do toho vnesli, co jsme potřebovali, oba zahráli výborný zápas. Věřili jsme, že i v tomhle stavu jsme schopni uhrát nějaký výsledek. Nechtěli jsme být pasivní, i když se nám to úplně nedařilo. Pomohla nám střídání Matějem Vydrou a Adrianem Zeljkovičem, uhráli tam nějaké balony,“ zmínil Hyský.

Viktorii pomohla střídání, všech pět hráčů, co vstoupilo do zápasu, odvedlo solidní práci (Markovič, Souaré, Spáčil, Vydra, Zeljkovič). „Kluci co nastoupili, zvládli opravdu dobrý výkon. Naopak u náhradníků Panathinaikosu jsem neviděl žádnou přidanou hodnotu. Trenér Hyský vyzrál na Beníteze,“ řekl ve studiu Nova Sportu bývalý plzeňský záložník Martin Fillo. „Trenér Benítez je tam měsíc a půl, ještě ho čeká dost práce, aby s tím něco udělal. Pokud chce Panathinaikos vyhrát Evropskou ligu, tohle je málo,“ přidal se druhý host ve studiu, bývalý plzeňský kapitán Roman Hubník.

Plzeň v šesti zápasech Ligové fáze Evropské ligy ještě neprohrála, má nejméně inkasovaných branek v soutěži – dvě. Potřetí zápas dohrála s bezbrankovým skóre 0:0. „Fanoušek defenzivního fotbalu by měl radost,“ culil se Fillo.

Oproti ligovým zápasům, kde naopak Viktoria inkasuje hodně, je situace na mezinárodní scéně u západočeského týmu odlišná. „Bylo to neskutečně těžké. Panathinaikos potvrdil kvalitu. Komplikace byla druhá žlutá pro Vencu Jemelku, ta byla celkem přísná. Víc než šedesát minut jsme hráli o hráče méně. Mužstvo výborně zareagovalo, hlavně to bylo o pevné kompaktnosti, defenzivě a neztratit víru, že nějaký výsledek tady uhrát můžeme, skvěle jsme to odbránili,“ ocenil Hyský.

Viktorii čeká poslední zápas roku v neděli doma s Duklou, na evropské scéně bude pokračovat už v lednu – do konce Ligové fáze má v programu domácí zápas s Portem a končí v Basileji.

#TýmZVRPSkóreB
1Lyon650113:315
2Midtjylland650113:515
3Aston Villa650110:415
4Real Betis642011:414
5Freiburg64209:314
6Ferencváros642011:614
7Braga641110:513
8FC Porto64119:513
9Stuttgart640212:512
10AS Řím640210:512
11Nottingham Forest632111:611
12Fenerbahce63219:511
13Boloňa63219:511
14Plzeň62406:210
15Panathinaikos63129:710
16Genk63127:610
17CZ Bělehrad63125:510
18PAOK623113:109
19Celta Vigo630312:99
20Lille630310:79
21Young Boys63038:129
22Brann62226:78
23Ludogorets621311:147
24Celtic62137:117
25Záhřeb62138:137
26Basilej62048:96
27FCSB62047:116
28GA Eagles62045:116
29Sturm Graz61144:84
30Feyenoord61057:133
31Salcburk61055:113
32Utrecht60153:91
33Rangers60153:111
34Malmö60153:121
35M. Tel-Aviv60152:181
36Nice60064:130
  • Osmifinále
  • Play-off

