Kometa urvala i druhou výhru. Pořád jsme na půli cesty, tvrdí Němec

Měli pomalejší rozjezd, ale zase to zvládli. Kometa přestála úvodní tlak Plzně, dala první gól a vyhrála 4:1. „Chceme plnit, co si řekneme, a zatím to stoprocentně vychází,“ pochvaloval si po zápase obránce Ondřej Němec. Brno po druhém semifinále na západočeském ledě vede v sérii 2:0 na zápasy a je na půli cesty k postupu do finále. V play off vyhrála dohromady už podvanácté za sebou.

Čemu se dá tak úspěšná a málo vídaná série přičítat?

„Do každého zápasu jdeme s pokorou, že chceme plnit, co si řekneme a zatím to stoprocentně vychází. Nemáme důvod nic měnit a nechat se vyprovokovat, jak to zkoušely během čtvrtfinále třeba Vítkovice. Jsme dost zkušení na to, abychom plnili, co nám trenéři řeknou a posouvali se dál a dál.“

Co vám k tomu vedle zkušenosti pomáhá? Brankář Čiliak, jenž v obou utkáních dlouho držel nulu?

„Možná se trošku vrací, že už loni byl v play off fantastický. Proti Plzni v obou utkáních i předtím s Vítkovicemi taky. V pravý moment vytáhne klíčový zákrok, který nás nakopne. Je zase klíčovým mužem týmu. Náš základní stavební kámen.“

Ve 34. minutě se ocitl v ohni střel, předvedl hned tři těžké zákroky rychle za sebou. Co tomu říkáte?

„My věříme jemu a on nám. Když ta chyba nastane, tak je tam. Chytá fantasticky, doufám, že mu to co nejdéle vydrží.“

Výrazně se prosazují taky mladíci jako Radim Zohorna nebo Martin Nečas, u nějž se ve druhém semifinále zrodil první gól, třetí dal sám...

„Tihle kluci vyzrávají zápas od zápasu. Loni byli braní ještě jako mladíci, dneska už je Neči náš klíčový muž. Dělá, co má, a taky vyčnívá.“

Po dvou výhrách v Plzni máte psychicky navrch, ale pořád není hotovo. Zůstáváte zároveň taky při zemi?

„Pořád jsme na půli cesty. Jak jsem řekl na začátku: pokora, plnění herního systému. Můžeme slavit do půlnoci, jak říká Martin Erat. Od zítřka je zase jiný den.

