Hradec je nad propastí. Trápíme se, ale ještě není konec, burcuje kouč Sýkora

Apeloval na důsledný vstup do utkání. Hráči ale předvedli pravý opak a úvodní dvacetiminutovka se rychle změnila v třetinu hrůzy. I proto trenér Mountfieldu Václav Sýkora už v páté minutě sáhl k výměně brankářů. Ani to ale nepomohlo. O 99 sekund později přišel třetí úder. „Moc pozitiv si neodnášíme. Pořád ale věřím, že s tou sérií můžeme něco udělat. Balancujeme nad propastí, ale Třinci čtvrté vítězství lehce nedáme,“ doufá zkušený kouč po drtivé prohře 1:5 ze třetího duelu.

Už v šesté minutě jste prohrávali o tři góly. Jak si tak špatný vstup do utkání vysvětlujete?

„Nevím. Dostali jsme tři branky, z toho dvě z předbrankového prostoru. To ovlivnilo celý zápas. Domácí to posadilo na koně. Tak silné mužstvo, jako je Třinec, tu hru pak kontrolovalo a přidalo ještě dvě branky. Naše velká nepohoda se projevovala i ve zbytku zápasu, měli jsme šance, mohli jsme se vrátit do utkání, ale nevyužili jsme je. Ve třetí třetině už jsme se jen trápili.“

Po třetí obdržené brance jste si vzal i time out. Co jste hráčům řekl?

„Chtěli jsme to mužstvo především zvednout. Byla relativně dlouhá doba do konce zápasu. Museli jsme s tím něco udělat. Povzbudili jsme hráče, hecovali je. Něco víc je asi těžké dělat.“

Střídáním gólmanů jste chtěl týmu dodat impulz?

„Přesně tak. Na střídačce pak zkoušíte všechno možné. Pokud to ale nepřinese efekt toho snížení, je to velice těžké. Zvlášť, když pak přišel další tlak a gól domácích.“

V sérii vám zatím první třetiny hrubě nevycházejí. Děláte něco, aby se to změnilo?

„Měníme různé věci, rozebíráme je. I když teď už jsme na to ani nechtěli klást velký důraz, aby z toho nevznikl nějaký komplex u hráčů už před úvodním buly. Bohužel se nám to ale stalo zase.“

Co budete týmu nejvíce vyčítat?

„Nic. Není čas na to, abychom si večer po zápase ještě víc zatěžovali hlavy.“

Jak jste spokojení s bojovností svých hráčů?

„Stoprocentní spokojenost nemůže být, to v žádném případě. Hráči chtěli, šli do toho s odhodláním, že odevzdají maximální výkon. Celé to ale poznamenaly ty první minuty. Série ale ještě neskončila, Třinec potřebuje ještě čtvrté vítězství, zadarmo jim ho nedáme.“

Hráči zdůrazňují, že je potřeba zlepšit i nasazení. Co na to říkáte?

„Pokud hráči mluví o změně nasazení, tak je to špatně. To by totiž mělo být pořád a zcela automatické.“

Dá se před čtvrtým zápasem ještě narychlo na něčem zapracovat, změnit a hlavně zlepšit to?

„Dobrá otázka. Prostoru je minimálně. Musíme si hlavně vyčistit hlavy, abychom do toho nešli zatížení nadměrným tlakem, protože v tom se špatně hraje. Dnešek musíme hodit za sebe.“

