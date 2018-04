Třináct výher a konec! Nic se neděje, pořád chybí jeden krok, ví Zohorna

V úvodním zápase série proti Plzni trefil po šesti vteřinách od vhazování pobídku Jakuba Krejčíka, tentokrát potřebovala Kometa na přesilovkou souhru ke staršímu z bratrů Zohornových o dvě vteřiny déle.

„Dostal jsem dobrou přihrávku od Martina Erata a nezbývalo mi než vystřelit. Dá se říct, že to byl podobný gól jako v Plzni. Čekám, až se bránící hráči odtáhnou na jednoho hráče, tam se vyskytla ulička, Martin mě viděl a nahrál,“ líčil střelec gólu na 1:2.

Ten posunul Kometu do maximálních otáček, jednogólový náskok už však hosté zuby nehty ubránili. „V první třetině jsme se netlačili, jak jsme měli. Bylo málo střel, a když nějaká byla, tak před bránou nikdo nebyl,“ štvalo Zohornu.

Klíčový moment zápasu přišel na začátku druhé třetiny, kdy Komety inkasovala dvakrát v rozmezí 156 vteřin. A v obou případech byla na ledě Zohornova formace.

„Poskytli jsme jim dvě šance a oni je proměnili,“ štvalo nejproduktivnějšího hráče Komety v aktuálním play off. „Třetí dozadu má vždycky pomoct obráncům, my jsme jim moc nepomohli, dostali jsme za dvě střídání dva góly. Ale o druhé přestávce jsme si říkali, že se nic neděje, že jsou to jen dva góly, že jsme v sezoně otočili plno zápasů.“

V závěru utkání se zuřivě bránící hosté stáhli, zatímco Kometa rozjela ofenzivní mašinu na plné obrátky. „Měli jsme od prvního střídání nastoupit tak, jak jsme končili třetí třetinu,“ mrzelo střelce jediného brněnského gólu.

Podle něj předvedla Plzeň podobný výkon jako o den dříve, tentokrát však s lepším výsledkem. Třináctizápasová série výher Komety v play off vzala za své, jediné, na co se však v Brně dívají, je ukazatel celkového stavu série: Kometa 3:1 Plzeň.

„Že by nás to nějak vykolejilo? Vůbec ne, nic se neděje,“ kroutil hlavou Zohorna. „Máme další zápas před sebou, pořád nám chybí ten jeden krok dopředu. Tohle musíme hned hodit za hlavu. Je to play off, série bude vyrovnaná, to jsem říkal už před jejím začátkem.“

