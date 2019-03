Řezníček o play off: Kometu může brzdit očekávání, líbí se mi Olomouc | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Extraliga vrcholí! Startuje play off, mistr bude znám na konci dubna VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak hodnotíte základní část?

„Měla svá pozitiva i negativa. Řekl bych, že pozitiv bylo víc. Bylo to velice vyrovnané. Ještě před Vánoci se to tak nacpalo, že když někdo ztratil tři body, tak najednou ze třetího místa spadl na desáté. Bylo to hodně dramatické, ke konci sezony se to už trošku rozfázovalo. Přesto boje, jak na spodku, tak v rozhodující části kolem 10. místa nebo 6. místa, byly zajímavé. Každé postavení v šestce je dneska důležité pro play off, máte více zápasů doma.“

Těšíte se na play off?

„Play off je jedna z částí, která lidi zvedne ze sedadel, i mě. Rád se na zápasy dívám, protože to má úplně jinou šťávu a jiné nasazení. Těžko něco predikovat, ale myslím si, že tam máme čtyři týmy (Liberec, Třinec, Plzeň, Mountfield HK), které se v poslední době umisťují hodně nahoře, a nich si myslím, že jsou favoriti play off.“

Máte nějaký tip na vítěze?

„Těžko tipovat. Velké ambice bude mít opět Kometa, umí to hrát. Po tom, co ale předvedl Liberec v závěru základní části, tak bych řekl, že se o nejvyšší příčky může ucházet i Liberec. Stejně tak Plzeň, protože má neskutečné hráče a jestli bude provozovat dál ofenzivní manévry a budou jim vycházet. Otázka je, že play off není až tak o ofenzivě, už je to víc o taktice, nasazení, bránění a tak dále.“

Kometa bude útočit na zlatý hattrick. Jak těžké to pro ni bude?

„Očekávání budou veliká, to je může možná trošku zbrzdit. Kometa má kádr, charakterní hráče, kteří umí vyhrávat. Ukázala to i v základní části, opět doplnila kádr o velice dobré cizince jako Peter Mueller. Ti hráči potom v play off dokážou ukázat úplně jinou tvář než v základní části. Pro některá mužstva je to v play off překvapením. Doufám, že Kometa s tím takhle počítá a v play off se opět ukáže. Ne nadarmo opět angažovali Marka Čiliaka, sáhli do starých zásob, jak se říká. Pokusí se hattrick získat. Bude to velice dramatické, ale play off je o tom, že nikdo nikdy neví, co se stane.“

Liberec vyhrál základní část potřetí za poslední čtyři roky. Co to o něm svědčí?

„Zaprvé má velice silný tým, velice silné zázemí. Vůbec se nebudu bavit o vlastnících nebo sponzorech, ale je to velice sofistikovaný tým, manažerský zdatný s velikými ambicemi. Tým už poněkolikáté ukázal, že i když má v začátku soutěže problémy, tak dokáže mužstvo připravit. Má standardní věci, standardní podmínky, dlouhodobou vizi. Když se jim nedařilo, tak samozřejmě přilákali nové hráče a ti jim ukázali, že na to opravdu mají a opět je dovedli k Prezidentskému poháru.“

Překvapila vás Olomouc?

„Pro mě není až tak velkým překvapením, za poslední roky vykazuje velice nadprůměrnou výkonnost na to, jaká je skladba mužstva, jaké jsou podmínky finanční i co se týká kádru. V aktuální sezoně se mi výkony a hokej, který předvádí Olomouc, velice líbí. Je to určitě dané i tím, že získali pár zkušených hráčů a někteří z nich se tam za tři čtyři roky už tak zlepšili, že patří k pilířům. Už to jsou zkušení hráči a dokážou tým posouvat dál a dál.“

Které týmy podle vás hrály v základní části nejlepší hokej?

„Co se týká koukatelnosti i ve srovnání s trendy ze zahraničí, tak určitě Plzeň. Ať je to, jak chce, ačkoliv to hrají s kádrem, jaký mají a na co mají. Vedli je hráči jako Milan Gulaš nebo Honza Kovář, musel bych jich jmenovat víc, i těch mladších, z obrany, opět se jim povedl gólman. Opravdu se bylo na co dívat. Druhé mužstvo, které bych zařadil za Plzeň, je Liberec. Tam už je samozřejmě kádr na vyšší úrovni. A zatřetí Olomouc, co se týká koukatelnosti, je to velice organizovaný, profesionální tým, v nasazení jedou vždycky naplno.“

Překvapil vás nějaký celek, ať už pozitivně nebo negativně?

„Negativně pro mě samozřejmě Sparta. Sezonu začala velice dobře, pak - ne že by jim začaly docházet síly, o tom to není - ale do kádru trošku zasáhla zranění. Na začátku, s novým trenérem i novou koncepcí, jsem si myslel, že budou hrát daleko výš. Bohužel to tak nebylo. Dostali se do předkola, ve kterém můžou ukázat svou kvalitu a postoupit třeba dál.“

Říká se, že play off je oproti základní části úplně jiná soutěž. Jak vy vzpomínáte na vyřazovací boje, když jste ještě hrál?

„Už je to dávno. Na play off se člověk připravuje celou sezonu, celé léto, v přípravném období, pak tomu podstoupí celou základní část. Jsou tam nemoci, zranění a pak se člověk těší na to, až něco vyhraje. Někdo to v sobě může mít víc, být přemotivovaný. Někteří zkušenější hráči to zvládají lépe. Já to v kariéře také zažíval. Čím větší klid, tím lepší výsledek v play off.“

Ke konci základní části se řešily chyby rozhodčích. Jak jste viděl jejich výkony?

„Pořád si nemůžu odpustit srovnání se zahraničím. Jezdím po zahraničních schůzích a komunikuju s kolegy v zahraničí. Ve svých ligách mají naprosto stejné problémy s výkonností rozhodčích. V jednom zápase je to takové, v druhém takové. Rozhodčí má milisekundu na rozhodnutí, kdežto celá veřejná obec, novináři, manažeři, mají možnost si to pustit, rozebírat, dát si tam lupu, zpomalit si to. Pak si všichni říkají: Ježiš, to byla chyba. Na tom ledě to ale není vůbec jednoduchý. Chyby budou, nikdy nebudeme mít rozhodčí, kteří nebudou dělat žádné chyby. Samozřejmě musíme na rozhodčích pracovat, školit je, aby pravidlově věděli stoprocentně a byli si za tím zodpovědní. Jde o to, aby se chyby neopakovaly.“

Extraligu začala společně s Českou televizí vysílat i stanice O2 TV Sport, návštěvnost zůstala ale téměř na stejném čísle. Co na to říkáte?

„Pokládal jsem si tu otázku taky. Sledovali jsme to během sezony, neměli jsme žádné velké indicie, že by se to dramaticky snižovalo nebo se s tím něco dělo. Už vůbec ne na úkor vícero televizních přenosů. Náš divák je vyspělý, zvyká si na to. Ve světě je trend mít více vysílatelů, placené kanály a tak dále. Co hraje u nás roli, je jak se jednotlivé stadiony umí naplnit a nenaplnit. Aspekty tam třeba můžou být dané, vypadla Jihlava, ale na druhou stranu zase skvělou práci odvedla Sparta. Ačkoliv výsledky nebyly takové, jaké si představovali, tak průměrná návštěvnost přes devět tisíc je velice dobrá. I na jiných stadionech se dělá opravdu hodně práce, týmy se naučily marketingově pracovat s divákem. Je to i jejich zásluha, takže proto čísla držíme. Rozdíl oproti minulé sezoně jsou v průměru desítky diváků, a to nehraje zatím žádnou roli. Musel by to být nějaký větší úbytek, abychom se zaobírali situací, jestli je televizních přenosů hodně, nebo málo."