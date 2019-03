Štreka 350 km. Stejně Zlín vyrazil na play off v den zápasu. Riskoval? | iSport.cz

Cesta do dějiště utkání den předem, pohodlné přespání na hotelu, druhý den dopoledne rozbruslení, oběd, spánek a hurá na ostrý zápas. Tohle je hokejová klasika nejen v českých končinách. Zlín pojal nástup do vyřazovací části nezvykle, z Moravy se do středních Čech vydal jako na normální sezonní střetnutí.

Berani ve městě automobilů napoprvé prohráli 1:3, když výkonem hodně zaostali za očekáváním. Hlavně první dvě třetiny to ve zlínském podání bylo nečekané bojácné, bez šmaku a nápadu. Mohla za to i cesta? Prý ne.

„Hrálo se až od sedmi hodin, takhle se rozhodli trenéři. Den předem jezdíme většinou, pokud se hraje dřív. Takhle hráči v pondělí ještě potrénovali ve Zlíně a pak se vydali do Boleslavi,“ reagoval generální manažer Beranů Martin Hosták, aniž by v tom viděl problém. Třeba v komplikované situaci na D1, která se nezřídka mění v jedno velké parkoviště.

Kdyby zápas startoval v dřívější čas, nejspíš by se zlínská výprava vydala už v neděli. „Den předem moc často nejezdíme, ale tady šlo o to, že se hrálo pozdě, člověk by tu strávil celý den, ranní rozbruslení by bylo posunuté až někam na dvanáctou, na jednu hodinu. Ten den je pak takový rozbitý,“ vysvětloval rozhodnutí z hráčského pohledu útočník Jiří Ondráček. „Takhle se člověk vyspí v autobusu, v tom nevidím nejmenší problém. Přijeli jsme o hodinu dřív (kolem 16 hod.), než bývá zvykem, rozhýbali jsme se a šli na to.“

Podle produktivního zlínského forvarda tým nic nepodcenil. A to ani skutečnost, že z boleslavské sestavy kvůli střevní viróze vypadl kapitán a lídr týmu Michal Vondrka. „Ne,“ zakroutil hlavou Ondráček. „Já si toho všiml až na první buly, že tam nestojí. Chyběl Vondrka, ale viděli jste, že zahrála jiná lajna, Žejdl dal hattrick… Vondrka je výborný hráč, jeden z nejlepších v lize, ale není to tak, že by jeho absence změnila boleslavský mančaft. Kvalitních hokejistů mají v sestavě i tak dost,“ pravil Ondráček.

Ten nepochybuje, že Berani dnes od 19 hodin předvedou úplně jiný výkon než v pondělí. Vracet se domů s mankem 0:2 na zápasy a čelit dvěma mečbolům soupeře, to by nebylo ideální. „Nepovedl se jeden zápas, ale víme jaké je play off, je to na tři zápasy a v úterý si tady můžeme říkat, jak to bylo super. Je potřeba změnit hodně věcí, něco si k tomu řekneme, vyspíme se a půjdeme na to znovu,“ naplánoval ještě v pondělí pozdě večer.

