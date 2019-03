Kouč Hradce Martinec: Chceme přes Kometu projít! Naskočí Bednář? | iSport.cz

Plán bitvy máte komplet nachystaný?

„U nás je plán docela jednoduchý, to znamená, že musíme hodně pracovat a hrát týmově, soudržně. Kometa je tady od začátku pasována za největšího favorita, kvalita kádru ji k tomu předurčuje. My máme všechno od úvodu sezony postavené na soudržnosti a týmovém výkonu. U nás to bude jen o disciplíně a práci.“

Takže ani nehraje roli, že jdete na Kometu?

„Ne, vůbec. Budeme chtít hrát stejný hokej jako v základní části. Bude to jenom o nás a pracovitosti. Ano, taky budeme potřebovat kus štěstí a všechno dobře načasovat. Soustředíme se ale hlavně na sebe.“

A opravdu chcete hrát stejný hokej s vysokým napadáním a hrou na riziko? Přeci spíš vyhrává precizní defenziva, Kometa je důkaz.

„Kometa má zkušený tým, hodně starších hráčů a má velkou kvalitu. My ale víme, že se musíme držet našeho hokeje, mít výborný pohyb a hrát hodně aktivně.“

Na to ale potřebujete zdravý tým včetně Petra Koukala...

„To je pravda. My budeme ale připraveni v plné síle. Tým máme dost široký.“

Takže na Kometu i s Koukalem?

„Petr je připravený hrát.“

Ale chyběl právě od posledního zápasu v Brně, není zase tak těžké se podívat na video a vidět, že odstoupil kvůli poraněnému kolenu, soupeř o jeho bolavém místu ví. Vážně zvládne tuhle těžkou sérii?

„Kouky měl drobný zdravotní problém a dlouho nehrál. Ale věřím, že mu zdraví vydrží a hodně nám pomůže.“

Radek Smoleňák mluvil o tom, že Kometa nebude mít ráda váš otravný hokej plný pohybu. Může to tak být?

„Přesně na tom máme náš hokej postavený, na kompaktnosti, pohybu a pracovitosti. Budeme chtít hrát s Kometou bruslivý a fyzický hokej.“

V sezoně jste točili brankáře Pavelku s Maxwellem, do play off půjdete jenom s jedním z nich?

„Spoléháme na celý tým a na brankáře to platí taky. Budeme potřebovat oba kluky, doufáme, že série bude náročná a dlouhá.“

Má i trenér motivaci být tím prvním, kdo po dvou letech ukončí sérii postupů Komety?

„Já se na to takhle nekoukám. Je to play off, my jsme deset měsíců trénovali, deset měsíců se připravovali, abychom ho mohli hrát. Můžeme být na jednu stranu spokojeni, že jsme skončili do čtvrtého místa, ale to nejlepší začíná teď. Je celkem jedno, jestli proti nám stojí Kometa, nebo někdo jiný. Chceme jít dál.“

Smoleňák? Provokace k hokeji patří

A je reálné, že byste třeba během play off použili, dejme tomu hlavně na přesilovky, Jaroslava Bednáře, který pomáhá tlačit do první ligy Vrchlabí?

(usměje se) „Bylo by krásný, kdyby Vrchlabí postoupilo. Máme tam hodně hráčů, které bychom mohli použít do play off, takže uvidíme, jak se budou vyvíjet série tam a tady. Pokud se nám povede natáhnout sezonu, určitě některé hráče využijeme.“

A když se vrátíme konkrétně k Jaroslavu Bednářovi? Jaroslav Hlinka třeba Spartě pomohl velmi výrazně na přesilovkách. Překvapil, v jaké formě se objevil v extralize.

„Jarda Bednář je výborný hráč, kdyby neměl zdravotní problémy, určitě by hrál dál extraligu ještě teď. Všechno je o tom, jak mu bude sloužit zdraví.“

Vyloučit se tedy jeho nasazení nedá?

„Nezlobte se, ale dál bych to nerozváděl.“

Tak zpátky ke Kometě. Naposledy vás porazila v září 2017, od té doby ve vzájemných zápasech vyhrává Hradec, sedmkrát po sobě. Řeknete mi, že v play off se jde od nuly, nebo tohle má nějaký význam?

„Věžím, že to význam má, hlavně pro naše mladší hráče. Vidí, že Brno je porazitelné. Doufám, že budou mít víru, jak to jde. Samozřejmě i respekt, ale s ním i zdravé sebevědomí.“

Brněnské publikum reaguje na Radka Smoleňáka, ví, jak popíchnout lidi. Vítáte takové emoce, nebo ho budete spíš v play off brzdit, aby nebrebentil, plus nedráždil tolik tribuny?

„Radek je pro tým strašně důležitý, na ledě i v kabině. My se budeme snažit hlavně koncentrovat na svůj výkon, být disciplinovaní. Určité provokace k hokeji patří, ale nemůžeme sedět na trestné lavici, to platí v první řadě.“

Usmějete se někdy v nitru, když vidíte, jak se právě Radek Smoleňák, nebo Daniel Rákos dovedou soupeři zavrtat do hlavy a tam škodit? Řeknete si někdy něco ve stylu, že máte zápas tam, kde jste chtěli?

(usměje se) „Každý tým má hráče, které soupeř vnímá negativně a dovedou ho trochu vykolejit. Uznávám, že tady je Radkův přínos pro tým taky. Dan Rákos je trochu jiný typ hokejisty, hlavně mě těší, že se v sezoně zlepšoval a doufám, že formu načasoval i na play off.“

