Pešán: Smoleňák se válí. Já? To Liberec jsou hoši od bobří řeky | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:21. M. Kvapil, 26:27. P. Jelínek, 29:33. L. Hudáček, 54:37. Derner, 55:24. P. Jelínek, 59:45. Derner Hosté: 08:16. Smoleňák, 12:34. Vincour, 21:28. Vincour Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Kolmann, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Stříteský – Lenc, L. Hudáček, Birner – Ordoš, Filippi, M. Kvapil – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Valský, J. Vlach, Lakatoš. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Linhart (A), Graňák (C), Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Rákos (A), M. Chalupa – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Vopelka, Kukumberg, Miškář – Štindl, Nedvídek, Sklenář. Rozhodčí Hodek, Kika – Kis, Rampír Stadion Home Credit Aréna, Liberec Návštěva 7 221 diváků

Kouč vítězů Filip Pešán si po utkání neodpustil rýpnout do Radka Smoleňáka, hradeckému útočníkovi vyčinil, že přihrává pády na led. „Už ráno jsme si na videu ukazovali chování Radka Smoleňáka, který se válí a chce získávat přesilovky, bohužel nás zase nachytal,“ prohlásil liberecký trenér.

Smoleňák pod Ještědem přinesl týmu dvě přesilové hry, zatímco Lencův atak na hlavu byl jasný a arbitry oceněn postihem 2+10, předchozí útočníkův pád po hákování a označení zákroku jako faul domácí fanoušci těžko snášeli. „Dělal jsem bognu a soupeř mi píchl holí do stojné nohy, tak co jsem měl dělat? Nevím, jak bych to mohl ustát. Kdyby v zápase kamera visela jen na mně, bylo by dobře vidět, kolik seker jsem schytal,“ reagoval Radek Smoleňák.

Pešánova vyjádření hradeckou oporu zarazila. „Já si trenéra Pešána vážím a vždycky si ho vážit budu. Dělá dobrý kus práce pro český hokej, pro Liberec. Jen mi to od něj přijde úplně zbytečné, ústřel, zbytečné štěkání, není to košer. Ve své pozici by si tyhle komentáře mohl odpustit. Já rány rozdávám, taky jich dost přijímám, ale zápasem pro mě všechno končí. Prohráli jsme, gratuluji Liberci a jdeme dál, ne?“

Smoleňák byl v minulé sezoně disciplinární komisí popotahován za údajně nasimulovaný pád, ovšem při odvolání se svými argumenty uspěl a komise původní verdikt pokuty 10 procent z měsíční mzdy zrušila. „Chápu, proč to Filip Pešán řekl. On má v týmu dvacet roztomilých hochů od bobří řeky, kteří hrají vždycky fair play a podle pravidel. Opravdu mu upřímně závidím, že nikdo z nich neporušuje pravidla a za každých okolností se chovají férově…“ nadsadil hradecký útočník.

