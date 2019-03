Brankář Lukáš o zkáze Olomouce 1:8: Některým gólům už jsem se smál | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Olomouc: V indiánském koncertu pokračoval osmým gólem Indrák, 8:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

V první třetině jste měl spoustu nádherných zákroků, vychytal jste i nájezd Jana Kováře. Pak se všechno pokazilo, inkasoval jste osm gólů. Takovou premiéru v play off české extraligy jste si asi nepředstavoval, co říkáte?

„Špatně jsme vstoupili do zápasu, všude byli o krok později a z toho to vyplývalo. Jak jsme to rozjeli, tak jsme ten vlak táhli celý až do konce.“

Závěr základní části se vám hodně povedl, pohodu jste si přenesl i do první třetiny. Co jste ale pak říkal tomu, když inkasované góly přibývaly a nebylo to úplně vaší vinou, ale spíš proto, že spoluhráči už ani nebránili?

„Cítil jsem se dobře, ale ovlivnil to ten špatný vstup. Ve třetí třetině už to tam padalo, že jsem se musel začít i smát, protože to šlo dvakrát do tyčky, do mě dozadu a pak to tam spadlo. To by se v normálním zápase asi nestalo.“

Už při druhém gólu to zase vypadalo, že Jan Kovář bude spíš nahrávat…

„Je to tak. Já ho viděl, jak jede do brány, zlehka jsem udělal krok dozadu, abych na něj mohl reagovat. On vystřelil a odrazilo se to od tyčky, šlo to ven a já si to tam srazil bruslí, jak jsem couval. Jak říkám, už jsem se pak tomu smál, že to není normální.“

Zastal se vás i kouč, který řekl, že vás spoluhráči nechali na holičkách. Jak jste to vnímal vy?

„Nemyslím si. Plzeň hrála dobře, a jak jsem řekl, my jsme byli všude o krok pozadu a tahali jsme to. Čeká nás druhý zápas, musíme se na to nachystat, jinak do něj vstoupit a doufám, že vyhrajeme.“

